Fotógrafo tem R$ 30 mil em equipamentos furtados em Aracruz

Os equipamentos foram furtados de dentro de veículo Crédito: Acidálio Teodoro

O que era para ser uma tarde de lazer terminou em prejuízo para o fotógrafo profissional Acidálio Teodoro Silva, de 49 anos. No último domingo (3), os equipamentos fotográficos dele, avaliados em R$ 30 mil, foram furtados de dentro do carro, na Praia de Santa Cruz, em Aracruz.

Ao Gazeta Online, ele contou que iria para um sítio, quando resolveu parar na praia, para fazer um churrasco, e estacionou o carro em uma rua pouco movimentada. Os equipamentos estavam dentro do porta-malas do veículo. "Quando eu retornei, depois de umas três horas na praia, o porta-malas já tinha sido arrombado, eles abriram com chave mixa. Abriram as portas do carro, pegaram os pertences que estavam dentro do carro, tinha a bolsa da minha esposa, a minha bolsa com dinheiro, documentos", contou.

Segundo Acidálio, na bolsa havia duas câmeras, cinco lentes e um aparelho de flash. "Quando eu vi a fechadura do carro um pouco diferente, quando eu já senti a dificuldade da chave abrir o porta-malas, eu já fiquei com o coração na mão. Quando eu realmente percebi que realmente tinha sido roubado, eu tive aquela sensação de muita tristeza. Uma coisa que consegui ao longo de tantos anos, que eu consegui com tanto esforço, pra perder assim".

Os documentos pessoais foram encontrados por um idoso, que entregou na delegacia de Praia Grande, em Fundão. Mas a esperança, para Acidálio, é que os equipamentos de trabalho sejam encontrados. "Eu tenho muita fé em Deus. Eu espero que Deus toque no coração desses indivíduos, que a polícia consiga achar. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir sim".