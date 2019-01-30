Foragido tenta se passar por irmão, mas acaba detido em Colatina

De acordo com a, o suspeito foi visto entrando em um terreno em construção na Rua Floreal Martins, no bairro, e já era conhecido por envolvimento em tráfico de drogas. Com um mandado de prisão em aberto desde outubro do ano passado, Adenildo ainda tentou enganar os policiais mais uma vez ao indicar a casa da esposa como sua residência. Chegando ao local, no entanto, ele acabou desmentido.