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Crime

Foragido tenta se passar por irmão, mas acaba detido em Colatina

Adenildo Marques Delfino tentou se passar pelo irmão para tentar ser liberado de uma abordagem policial

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 19:57

Publicado em 

30 jan 2019 às 19:57
Foragido da Justiça por tráfico de drogas, Adenildo Marques Delfino foi detido em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um jovem de 23 anos identificado como Adenildo Marques Delfino tentou se passar pelo irmão, para tentar ser liberado de uma abordagem policial feita às 13h desta quarta-feira (30), em Colatina, no Noroeste do Estado. A tentativa, porém, falhou. Ao informar alguns outros dados pedidos pelos policiais, ele entrou diversas vezes em contradição e acabou admitindo seu nome verdadeiro às autoridades.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi visto entrando em um terreno em construção na Rua Floreal Martins, no bairro Bela Vista, e já era conhecido por envolvimento em tráfico de drogas. Com um mandado de prisão em aberto desde outubro do ano passado, Adenildo ainda tentou enganar os policiais mais uma vez ao indicar a casa da esposa como sua residência. Chegando ao local, no entanto, ele acabou desmentido.
> Polícia Militar apreende 10 quilos de maconha em Colatina
Seguindo informações dadas pela mulher, a PM realizou revista na residência em que o suspeito morava e encontrou um revólver calibre 32, sem munições. Por causa da apreensão e do mandado de prisão a cumprir, Adenildo foi conduzido algemado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.
VEJA FOTO
Revólver calibre 32 sem munições foi apreendido na casa de Adenildo Marques Delfino Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Em nota, a Polícia Civil confirmou que Adenildo era foragido da Justiça e que o mandado de prisão contra ele se referia à prática de tráfico de drogas. Nesta quarta-feira (30), ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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