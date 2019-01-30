Foragido tenta se passar por irmão, mas acaba detido em Colatina

Um jovem de 23 anos identificado como Adenildo Marques Delfino tentou se passar pelo irmão, para tentar ser liberado de uma abordagem policial feita às 13h desta quarta-feira (30), em Colatina, no Noroeste do Estado. A tentativa, porém, falhou. Ao informar alguns outros dados pedidos pelos policiais, ele entrou diversas vezes em contradição e acabou admitindo seu nome verdadeiro às autoridades.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi visto entrando em um terreno em construção na Rua Floreal Martins, no bairro Bela Vista, e já era conhecido por envolvimento em tráfico de drogas. Com um mandado de prisão em aberto desde outubro do ano passado, Adenildo ainda tentou enganar os policiais mais uma vez ao indicar a casa da esposa como sua residência. Chegando ao local, no entanto, ele acabou desmentido.
Seguindo informações dadas pela mulher, a PM realizou revista na residência em que o suspeito morava e encontrou um revólver calibre 32, sem munições. Por causa da apreensão e do mandado de prisão a cumprir, Adenildo foi conduzido algemado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.
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Em nota, a Polícia Civil confirmou que Adenildo era foragido da Justiça e que o mandado de prisão contra ele se referia à prática de tráfico de drogas. Nesta quarta-feira (30), ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.