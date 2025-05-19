Foragido é preso após cruzar linha de chegada de corrida em Vila Velha

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o serviço de inteligência descobriu o endereço de Cosmo, em Balneário Ponta da Fruta. Os policiais foram até o local e receberam a informação de que ele estava participando da corrida. Naquele momento, eles seguiram para a linha de chegada, na Prainha, e ficaram esperando o homem chegar. O indivíduo foi abordado e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.