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Na Prainha

Foragido é preso após cruzar linha de chegada de corrida em Vila Velha

Cosmo Ferreira da Silva, de 34 anos, tinha dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça de Pernambuco: um por homicídio e outro de recaptura, já que ele havia escapado do presídio
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 mai 2025 às 08:38

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 08:38

Uma corrida de rua que ocorreu no último domingo (18), em Vila Velha, terminou mal para um competidor. É que ele era foragido da Justiça de Pernambuco, e, quando a Polícia Civil capixaba ficou sabendo que ele participaria do evento, ficou aguardando na linha de chegada e prendeu o acusado, identificado como Cosmo Ferreira da Silva, de 34 anos.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o serviço de inteligência descobriu o endereço de Cosmo, em Balneário Ponta da Fruta. Os policiais foram até o local e receberam a informação de que ele estava participando da corrida. Naquele momento, eles seguiram para a linha de chegada, na Prainha, e ficaram esperando o homem chegar. O indivíduo foi abordado e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. 
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, contra Cosmo havia dois mandados de prisão em aberto: um pelo crime de homicídio, expedido em 2019, no município de Água Preta, e outro de recaptura, emitido em 2022 – segundo o documento disponível do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, ele teria escapado da cadeia em Pernambuco.
Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que "após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça de Pernambuco".

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