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Bairro Primavera

Foragido da Justiça tenta dar nome falso, mas acaba capturado em Viana

Suspeito correu ao ver a viatura, junto com outro homem, mas foi cercado e abordado; caso aconteceu na noite de sábado (17)

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 12:32

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 fev 2024 às 12:32
Um homem de 26 anos, foragido da Justiça, foi capturado pela Guarda Municipal de Viana no bairro Primavera, na noite do último sábado (17). Derio Abner Santos da Rocha, conhecido como Derim ou Cabeça de Lajota, até tentou dar um nome falso, mas foi preso depois se esconder em uma casa da região.
De acordo com o agente Bravo, da Guarda Municipal, uma equipe estava patrulhando pelo bairro quando dois homens, ao verem a viatura, correram em direção a uma casa.
O primeiro foi abordado, mas não estava com nada de ilícito. Derio entrou na residência. Um cerco foi montado e ele foi capturado pelos guardas.
"Inicialmente ele deu o nome errado. Porém, após diligências, conseguimos chegar ao nome certo. Contra ele havia três mandados de prisão em aberto: dois por homicídio e um por tráfico de drogas. Ele estava foragido do sistema prisional havia nove meses"
Agente Bravo - Guarda Municipal de Viana
Derio foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito “assinou um termo circunstanciado (TC) por falsa identidade. Um mandado de prisão foi cumprido em seu desfavor. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional”.
Derio Abner Santos da Rocha foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica
Derio Abner Santos da Rocha foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Divulgação | GMV

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