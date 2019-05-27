Foragido da Justiça é detido na BR 262 em Viana

Um homem foi preso no início da noite deste domingo (26) durante fiscalização realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do quilômetro 17 da BR 262, em Viana. O suspeito foi abordado enquanto pilotava uma motocicleta e chegou a mentir o próprio nome para não ser identificado, fato que foi descoberto pela equipe policial através da busca aos sistemas.
O investigado conta com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo praticado no dia 4 de outubro de 2018, em Venda Nova do Imigrante, município da região serrana do Estado.
Diante da ocorrência, foi dada voz de prisão ao motociclista, tendo sido este encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.