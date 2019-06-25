Flagrada com arma, dupla é presa por roubo de motocicleta em Muqui

Dois jovens foram presos em flagrante pela Polícia Militar, em Iúna, no Sul do Estado, acusados de porte ilegal de arma de fogo e receptação. APolícia Civil também descobriu que eles estavam envolvidos em outro crime no município de Muqui.
Thiago da Silva Rodrigues, de 20 anos, e Gustavo Batista Esteves, de 18 anos, foram autuados pelo flagrante do porte de arma e, como foi feito o reconhecimento dos suspeitos pela vítima do crime de Muqui, que identificou imediatamente a dupla, o delegado Tiago Dorneles pediu a prisão preventiva dos dois pelo roubo de uma motocicleta.
Os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. A polícia acredita que é possível que eles tenham praticado outros assaltos na região.