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Sul do ES

Flagrada com arma, dupla é presa por roubo de motocicleta em Muqui

Segundo a Polícia, é possível que Thiago da Silva Rodrigues, de 20 anos, e Gustavo Batista Esteves, de 18 anos, tenham praticado outros assaltos na região

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 13:27

Publicado em 

25 jun 2019 às 13:27
Dois jovens foram presos em flagrante pela Polícia Militar, em Iúna, no Sul do Estado, acusados de porte ilegal de arma de fogo e receptação. APolícia Civil também descobriu que eles estavam envolvidos em outro crime no município de Muqui.
Thiago da Silva Rodrigues, de 20 anos, e Gustavo Batista Esteves, de 18 anos, foram autuados pelo flagrante do porte de arma e, como foi feito o reconhecimento dos suspeitos pela vítima do crime de Muqui, que identificou imediatamente a dupla, o delegado Tiago Dorneles pediu a prisão preventiva dos dois pelo roubo de uma motocicleta.
Os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. A polícia acredita que é possível que eles tenham praticado outros assaltos na região.

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