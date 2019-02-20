Financiador do esquema de tráfico internacional é condenado a 20 anos

A Justiça chegou a absolver José Luiz pelo crime de associação para o tráfico, mas o MPF-ES recorreu da decisão. De acordo com o órgão, ele foi financiador do esquema que iria enviar para253 quilos de cocaína dentro de um contêiner com carga de milho. A droga estava escondida dentro de um galpão, em, quando seis suspeitos foram presos.