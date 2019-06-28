Filha é suspeita de agredir o pai de 54 anos em Vila Velha

Um homem de 54 anos foi agredido na noite da última quarta-feira (26) pela filha, de 21 anos, no bairro São Conrado, em Vila Velha. A Polícia Militar foi acionada pelo irmão da agressora, que disse ter encontrado o pai ferido e desacordado ao chegar em casa.
À ocasião, o Samu foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital São Lucas. A jovem, que também estava ferida, também recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), devido à suspeita de que ela enfrente quadro de doença psiquiátrica.