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São Conrado

Filha é suspeita de agredir o pai de 54 anos em Vila Velha

A Polícia Militar foi acionada pelo irmão da agressora, que disse ter encontrado o pai ferido e desacordado ao chegar em casa

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 18:44

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 jun 2019 às 18:44
Filha é suspeita de agredir o pai de 54 anos em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um homem de 54 anos foi agredido na noite da última quarta-feira (26) pela filha, de 21 anos, no bairro São Conrado, em Vila Velha. A Polícia Militar foi acionada pelo irmão da agressora, que disse ter encontrado o pai ferido e desacordado ao chegar em casa.
À ocasião, o Samu foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital São Lucas. A jovem, que também estava ferida, também recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), devido à suspeita de que ela enfrente quadro de doença psiquiátrica. 
> Homem é preso por ameaçar mulher com arma em Cachoeiro 
 

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