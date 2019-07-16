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Barra do Jucu

Feto é encontrado por crianças em terreno baldio em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, o feto foi encontrado por crianças, na Barra do Jucu. A mãe ainda não foi localizada

Publicado em 

15 jul 2019 às 22:01

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 22:01

Feto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um feto foi encontrado em um terreno baldio, às margens de uma praia localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (15).
De acordo com a Polícia Civil, o feto já estava todo formado e foi localizado na Rua Anderssen Fidalgo Pereira, dentro de uma sacola de supermercado. A polícia destacou ainda que foram crianças que encontraram o feto e chamaram moradores.
> Mulher é agredida pelo marido após postar foto sozinha em rede social
A Polícia Civil acredita que o feto tenha sido abandonado na noite de domingo (14) ou na manhã desta segunda-feira (15). O material foi recolhido foi levado ao Departamento Médico Legal (DML).
A mãe ainda não foi localizada pela polícia. 

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