Família é feita refém em sítio durante assalto em Fundão

Crédito: Fernando Madeira

Uma família foi feita refém durante um assalto em um sítio localizado no bairro de Biriricas, zona rural de Fundão, na noite de sábado (06). Segundo o boletim de ocorrência do Ciodes, três indivíduos armados invadiram a casa e obrigaram as pessoas a entrar num quarto, onde foram trancadas.

Ainda de acordo com o boletim do Ciodes, os assaltantes chegaram a colocar as armas nas cabeças dos integrantes da família. Eles levaram um carro, um Hyundai Elantra, além de celulares, documentos e cartões de crédito. A Polícia Militar informou, por meio de nota, que foi acionada para atender uma ocorrência de assalto a um sítio em Fundão, mas quando a equipe chegou ao local nenhum suspeito foi localizado.

No boletim do Ciodes, consta que o sítio seria de propriedade do deputado estadual Torino Marques (PSL). O deputado, no entanto, nega. “Não tenho sítio em Fundão".

Torino comentou ainda que, após o assalto, chegaram a ele boatos de que o próprio deputado teria sido feito refém. "Estou em Santa Teresa com a minha família e vieram me dizer que 'fui assaltado'. Mas estou bem, toda minha família está bem”, disse.