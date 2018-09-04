Execução com mais de 40 tiros é seguida por foguetório em Vitória; ouça

A execução de um jovem de 22 anos com mais de 40 tiros de pistola assustou moradores da região de Consolação e Gurigica, em Vitória, na noite desta segunda-feira (3). Também foram feitos disparos de outras armas, o que totaliza mais de 50 tiros. A quantidade que atingiu a vítima só será possível saber no Departamento Médico Legal (DML).

De acordo com informações da TV Gazeta, Hiarley Pedrosa Poloni teria sido morto por traficantes. Após o crime, veio uma sequência de fogos de artifícios durante toda a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira (4).

No momento dos disparos, um morador da região gravou o barulho, que parece com o som de tiros (ouça abaixo). O Gazeta Online enviou o áudio para a assessoria de imprensa da Polícia Militar, que informou: "Embora inconclusivo, assemelha-se a disparos de arma de fogo".

Your browser does not support the audio element. Barulho de tiros no bairro Consolação em Vitória

O horário que o morador gravou o áudio coincide com o acionamento da polícia por conta do assassinato na Escadaria João Zózimo de Ramos, em Consolação.

VEJA A LOCALIZAÇÃO

PÂNICO

O barulho, semelhante ao de uma rajada de tiros, fez com que moradores, até de bairros vizinhos, como Bento Ferreira, se jogassem no chão para se proteger, com receio de serem atingidos por uma bala perdida. Logo depois, começaram os fogos (veja vídeo abaixo).

ILHA DO FRADE

Sobre o motivo da morte de Hiarley, a Polícia Militar afirmou que "a motivação e a autoria ficarão por conta da investigação da Polícia Civil. Os fogos, aliás, talvez sejam consequentes desse crime".

POLÍCIA MILITAR

O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Geovanio Ribeiro, concedeu entrevista no início da tarde desta terça-feira (4) para falar sobre a situação no Complexo da Penha, em Vitória, após o assassinato de Hiarley Pedrosa Poloni, 22 anos, morto com mais de 40 tiros, na noite anterior.

Segundo Ribeiro, o crime foi claramente uma execução e a quantidade de disparos efetuados pelos bandidos é para criar uma sensação de medo na comunidade.

"Claramente eles querem impor o medo aos moradores e estamos trabalhando para evitar que esse tipo de crime aconteça. As informações que estamos recebendo, repassamos à Polícia Civil, responsável por investigar o caso", afirmou.

Ainda de acordo com o comandante, uma equipe de policiais militares está sendo treinada especificamente para o combate a crimes nas áreas de morros da Capital.

"São 28 policiais que estão na fase final de treinamento e irão atuar nessa área, em específico. Todos os recursos que temos, a gente tenta direcionar para o combate a homicídios e prevenção de crimes", destacou.

Com informações de Victor Muniz

PREFEITURA DE VITÓRIA

Após o assassinato com vários tiros na noite desta segunda-feira, o prefeito Luciano Rezende solicitou reforço policial na região.

"Ao tomar conhecimento dos fatos, entrei em contato com o Secretário Estadual de Segurança, Coronel Nylton. Ele me relatou que as investigações apontam para relação entre as duas ações criminosas recentes. Pedi a ele reforço policial nas regiões de maior instabilidade nesse momento e ele prontamente atendeu. Solicitei também ao nosso Secretário Municipal, Cel. Calheira, uma atencão e articulação total da nossa Guarda Municipal com as Polícias Militar e Civil. No próximo dia 13, também iremos avaliar no nosso Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) esse cenário e medidas complementares. A prefeitura vai continuar atuando fortemente inclusive com várias ações sociais para maior estabilidade e segurança nessas comunidades afetadas", defendeu o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.

GOVERNO DO ESTADO

Questionado pelo Gazeta Online sobre o aumento da violência, após o homicídio com mais de 40 tiros na vítima e capixabas acordando à noite assustados com um foguetório promovido por criminosos, o governador Paulo Hartung disse que o sistema de Segurança Pública do Estado tem funcionado, mas é preciso que o tema seja encarado com maior efetividade pelo Governo Federal.