Ex-funcionária é suspeita de esfaquear dono de hamburgueria em Vila Velha

Um homem de 35 anos, dono de uma hamburgueria, foi esfaqueado na noite de segunda-feira (1°), dentro da lanchonete no bairro Soteco, em Vila Velha. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, a suspeita do crime é ex-funcionária do estabelecimento.
A vítima foi atingida com uma facada embaixo do braço, próximo ao coração. O homem está internado no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. Ele passou por uma cirurgia na madrugada desta terça-feira (2) e não corre risco de morte.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou que o dono da hamburgueria contou para a Polícia Militar que a ex-funcionária foi demitida por arrumar confusão no estabelecimento, e, na noite de segunda-feira, foi à lanchonete e pediu um lanche, mas o ex-patrão se recusou atendê-la. Ainda conforme o relato, a suspeita foi embora, mas retornou com dois amigos e esfaqueou a vítima, fugindo após o crime.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e será investigado. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, a suspeita foi identificada, mas não havia sido presa até a publicação desta matéria.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta