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A CAMINHO DE FACULDADE

Estudante é assaltada e arrastada por bandidos em Vitória

O carro da vítima foi recuperado pela polícia, mas os bandidos ainda não foram encontrados

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 17:29

Publicado em 

18 jun 2019 às 17:29
Uma estudante de Medicina, 24 anos, passou por momentos de medo na manhã desta terça-feira (18), quando seguia para a faculdade. Ela foi surpreendida por assaltantes e arrastada por cerca de cinco metros, no bairro Santa Lúcia, em Vitória.
A vítima contou que saiu do prédio onde mora, por volta das 6h20, e caminhou até o carro, que estava estacionado na Avenida Rio Branco. Quando ela entrou no veículo, foi abordada por um bandido armado.
> Família de prefeito é feita refém no ES
O criminoso mandou a estudante entregar o carro e pegou a bolsa dela. A vítima ainda tentou resistir, segurando a bolsa e acabou arrastada pelo criminoso. Imagens de videomonitoramento da região registraram o assalto. Nas imagens é possível ver a estudante saindo do prédio e chegando no carro. Logo em seguida, o bandido aparece e rende a universitária.
Os dois ficam na porta do carro por alguns segundos e logo depois o bandido arrancam com o veículo arrastando a estudante. A Polícia Militar foi acionada e o veículo localizado logo depois. Porém, os criminosos ainda não foram identificados.
Com informações de Fabíola de Paula
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