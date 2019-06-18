Estudante é assaltada e arrastada por bandidos em Vitória

arrastada por cerca de cinco metros, no bairro Santa Lúcia, em Uma estudante de Medicina , 24 anos, passou por momentos de medo na manhã desta terça-feira (18), quando seguia para a faculdade. Ela foi surpreendida por assaltantes , no bairro Santa Lúcia, em Vitória

A vítima contou que saiu do prédio onde mora, por volta das 6h20, e caminhou até o carro, que estava estacionado na Avenida Rio Branco. Quando ela entrou no veículo, foi abordada por um bandido armado.

O criminoso mandou a estudante entregar o carro e pegou a bolsa dela. A vítima ainda tentou resistir, segurando a bolsa e acabou arrastada pelo criminoso. Imagens de videomonitoramento da região registraram o assalto. Nas imagens é possível ver a estudante saindo do prédio e chegando no carro. Logo em seguida, o bandido aparece e rende a universitária.

Os dois ficam na porta do carro por alguns segundos e logo depois o bandido arrancam com o veículo arrastando a estudante. A Polícia Militar foi acionada e o veículo localizado logo depois. Porém, os criminosos ainda não foram identificados.