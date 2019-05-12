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Violência

Estudante é agredida durante assalto em ponto de ônibus em Cariacica

A jovem aguardava sozinha e foi abordada por dois homens em uma moto

Publicado em 

11 mai 2019 às 21:59

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 21:59

4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde o crime foi registrada Crédito: Vitor Jubini
Uma estudante de 18 anos foi agredida durante um assalto no bairro Sotelândia, em Cariacica, na tarde deste sábado (11). A moça teve a bolsa roubada por dois homens que estavam em uma moto, usando capacetes, enquanto ela esperava um ônibus em frente a uma fábrica na rua Fernando Antônio. O crime aconteceu por volta das 14h30.
"Estava tranquila, sozinha, no ponto de ônibus. Próximo, só havia uma rapaz no ponto do outro lado da rua. Acho que os bandidos só estavam esperando ele entrar no ônibus, pois, assim que ele saiu, vieram me atacar", contou a moça, muito abalada.
Eles levaram a bolsa da estudante, que continha uma carteira, documentos e um celular. Não satisfeitos, os bandidos ainda a agrediram com um soco no supercílio esquerdo. O local, bem machucado, chegou a sangrar. A estudante prestou queixa na Delegacia Regional de Cariacica.  Até a publicação desta matéria, a polícia ainda não havia localizado os bandidos.

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