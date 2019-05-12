Estudante é agredida durante assalto em ponto de ônibus em Cariacica

4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde o crime foi registrada Crédito: Vitor Jubini

Uma estudante de 18 anos foi agredida durante um assalto no bairro Sotelândia, em Cariacica, na tarde deste sábado (11). A moça teve a bolsa roubada por dois homens que estavam em uma moto, usando capacetes, enquanto ela esperava um ônibus em frente a uma fábrica na rua Fernando Antônio. O crime aconteceu por volta das 14h30.

"Estava tranquila, sozinha, no ponto de ônibus. Próximo, só havia uma rapaz no ponto do outro lado da rua. Acho que os bandidos só estavam esperando ele entrar no ônibus, pois, assim que ele saiu, vieram me atacar", contou a moça, muito abalada.