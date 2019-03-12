Estudante de Arquitetura é atacada por homem antes de aula na Ufes

Prédio onde caso aconteceu na Ufes Crédito: Eduardo Dias

Uma estudante de Arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi atacada por um homem dentro do prédio do Cemuni III, onde são realizadas as aulas do curso. A agressão aconteceu antes das 7 horas da manhã, perto do início da aula. Ainda não há informação da motivação do crime.

Segundo testemunhas, o homem, identificado como Devid Pereira, de 24 anos, tentou esganar a jovem apertando o pescoço dela. De acordo com a enfermeira responsável pelo Departamento de Atenção à Saúde (DAS) da universidade, onde a vítima foi atendida, a estudante chegou chorando muito e relatou que estava sendo apertada no pescoço pelo homem. Ela conseguiu gritar e uma auxiliar de limpeza, que estava perto, conseguiu bater na cabeça do agressor com uma vassoura.

Um vigilante da Ufes, que estava passando de moto, conseguiu afastar Devid de perto da universitária e, junto com a auxiliar, segurou o acusado até a chegada da Polícia Militar. De acordo com a própria Ufes, o homem tentou estrangular a jovem com um golpe "mata leão".

A auxiliar de limpeza de 25 anos que ajudou a socorrer a universitária contou ao Gazeta Online que o momento foi desesperador e que mesmo batendo no agressor, ele não soltava a jovem. "Eu nunca imaginei encontrar alguma coisa como aquela. Eu pensei 'ela vai morrer na minha frente, eu tenho que fazer alguma coisa'. Acertei ele. Ele não soltava mesmo assim.Eu batia nele e ele não soltava. Eu corri e pedi ajuda. O rapaz veio, socou ele, mas ele não saia. Ele tentou levar ela para fora em uma hora. Eu consegui segurar um pouco", relatou. Assim que os policiais militares chegaram, Devid foi preso. Assista ao vídeo abaixo:

Também houve reforço da segurança interna no local onde aconteceu o caso. De acordo com a Polícia Militar, o agressor não quis se identificar para os policiais. O atendimento inicialmente foi feito por uma viatura que faz o policiamento dentro da universidade, por meio de um convênio firmado entre a instituição e a corporação.

A PM disse que a ocorrência ainda está em andamento e que o agressor foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde o boletim de ocorrência deve ser registrado. Uma estudante registrou em vídeo o momento em que o homem é retirado do Cemuni III. Assista abaixo:

Em nota, a Ufes explicou que a estudante, o suspeito e um representante da Gerência de Segurança da Ufes estão na delegacia para esclarecimentos dos fatos. O centro acadêmico de arquitetura também emitiu uma nota, que está circulando nas redes sociais. Veja no final da matéria.

INSEGURANÇA PARA ESTUDAR

A estudante do terceiro período de Arquitetura, Isabella Barbosa, contou à reportagem do Gazeta Online que chegou ao local por volta de 6h40 e o homem já estava detido no chão do Cemuni III. “Fiquei pensando se eu tivesse chegado 40 minutos antes... Não tem como se sentir segura para estudar, de manhã cedo ou de noite. A professora está querendo mudar o horário da aula de manhã, porque não botam seguranças aqui. A gente está totalmente exposta aqui. Muita gente vem de ônibus e tem que andar a pé até o ponto de ônibus”, declarou.

Já a estudante Daiane Vieira está no quinto período e também estuda com a universitária que foi agredida. Ela chegou a conversar com a jovem e disse que ela está bem. Ela ficou preocupada com a situação. “A gente fica abandonada aqui. A gente como mulher se sente insegura. No Cemuni entra quem quiser e quando quiser”, lamentou.

Policiais da reserva fazem ronda dentro da Ufes na manhã desta terça-feira. Convênio foi firmado com a universidade Crédito: Eduardo Dias

PRONUNCIAMENTO DO CURSO DE ARQUITETURA

Na manhã de hoje (12/03/2019), antes de 7:00 da manha, uma aluna foi agredida dentro do Cemuni 3 (prédio da Arquitetura e Urbanismo UFES) por um homem que até o momento não temos informação sobre quem é e é desconhecido da aluna.

Através de informação que recebemos, no momento do acontecido só tinham 3 mulheres dentro do prédio: uma aluna, a secretária e a funcionaria responsável pela limpeza do prédio.

Ao ser enforcada, a aluna foi socorrida num primeiro momento pelas funcionárias, enquanto uma ajudou a interromper a agressão junto e um guarda que chegou na hora. A outra funcionaria foi acionar a segurança do campus.

Desde o início da agressão até a aluna conseguir ser separada do agressor foram cerca de 20 minutos.