Estudante baleado durante assalto em Cariacica está em estado grave

Ao, a mãe dele contou que o jovem, de 18 anos, passou por uma cirurgia, está em coma e entubado em uma. O tiro acertou o abdômen do rapaz e atingiu uma artéria. Ela ainda contou que o filho provavelmente passará por um novo procedimento.

"Eu estou assustada e não imaginava que isso poderia acontecer. A gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente", desabafou a mãe.

De acordo com informações iniciais da, o rapaz foi abordado por dois assaltantes em uma moto, que exigiram o celular do estudante. Ele então teria demorado a entregar o aparelho e foi baleado na virilha.

O universitário, que mora no bairro com a avó, saiu de casa por volta das 7h para trabalhar. No caminho até o ponto de ônibus, na Rua João Rodrigues Filho, ele foi abordado por dois homens em uma moto, que exigiram que o rapaz entregasse o celular. Os bandidos ficaram irritados com a demora do universitário e dispararam contra o rapaz. Eles fugiram sem levar nada.