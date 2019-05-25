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UTI

Estudante baleado durante assalto em Cariacica está em estado grave

A mãe dele contou que o jovem, de 18 anos, está em coma e entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI); o tiro acertou o abdômen do rapaz

Publicado em 

24 mai 2019 às 21:32

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 21:32

Bandidos atiram em universitário durante tentativa de assalto em Cariacica Sede Crédito: Mayra Bandeira
Um estudante que foi baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã desta sexta-feira (24), no Bairro Morrinhos, na região da grande Cariacica Sede, está internado em estado grave, no Hospital São Lucas, em Vitória. 
Ao Gazeta Online, a mãe dele contou que o jovem, de 18 anos, passou por uma cirurgia, está em coma e entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O tiro acertou o abdômen do rapaz e atingiu uma artéria. Ela  ainda contou que o filho provavelmente passará por um novo procedimento. 
"Eu estou assustada e não imaginava que isso poderia acontecer. A gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente", desabafou a mãe.
O CASO
De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o rapaz foi abordado por dois assaltantes em uma moto, que exigiram o celular do estudante. Ele então teria demorado a entregar o aparelho e foi baleado na virilha.
O universitário, que mora no bairro com a avó, saiu de casa por volta das 7h para trabalhar. No caminho até o ponto de ônibus, na Rua João Rodrigues Filho, ele foi abordado por dois homens em uma moto, que exigiram que o rapaz entregasse o celular. Os bandidos ficaram irritados com a demora do universitário e dispararam contra o rapaz. Eles fugiram sem levar nada.
 

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