Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inspirados em Suzano

Escola de Guriri reforça segurança após alunos planejarem ataque

Por meio de aplicativo de conversa, estudantes teriam combinado ataque como o que aconteceu em escola do interior de São Paulo, em março deste ano, quando 10 pessoas foram mortas

Publicado em 

17 set 2019 às 07:02

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 07:02

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Uma escola do balneário de Guriri, em São Mateus, Região Norte do Estado, precisou reforçar a segurança após alunos ameaçarem um ataque à instituição de ensino. Em um aplicativo de conversa, os estudantes teriam planejado atacar o colégio, inspirados pelo massacre de Suzano (SP), que aconteceu em março deste ano e 10 pessoas foram mortas.
A Secretaria de Educação de São Mateus confirmou, em nota, o que chamou de "suposta tentativa de ataque" à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Herinéia Lima Oliveira. Segundo a pasta, foram tomadas diversas medidas para reforçar a segurança no local.
Entre as medidas, os familiares dos alunos envolvidos foram convocados pela escola e comunicados da situação. Além disso, estes estudantes estão sendo devidamente acompanhados por profissionais.
A Polícia Civil foi comunicada do ocorrido e a direção registrou um boletim de ocorrência. A escola ainda protocolou no Ministério Público do Espírito Santo (MPES) as ações que foram tomadas e solicitou o acompanhamento do órgão.
Escola de Guriri reforça segurança após alunos planejarem ataque
Para garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários, a Polícia Militar passou a acompanhar os horários de entrada e saída dos estudantes e a Guarda Patrimonial tem feito uma ronda no estabelecimento de ensino. Um guarda é mantido diuturnamente no portão.
A nota da secretaria salienta que “todos os órgãos acionados pelo município estão cumprindo o seu papel de acompanhar, apurar e elucidar tal situação, bem como desarticular esta ou qualquer outra ação”.
Além disso, a pasta afirma que a escola continua sendo um local seguro para seus estudantes e profissionais, e solicita que os familiares dos alunos que queiram mais informações procurem a direção escolar.
INVESTIGAÇÕES
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse que movimenta, junto com a prefeitura, as instituições que podem auxiliar na resolução do conflito, como o MPES e a Polícia Civil. A PM atua preventivamente, de forma ostensiva, nos horários de maior fluxo de pessoas. Uma viatura faz ponto base no horário de entrada e saída dos alunos.
Já a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus. Informações adicionais ainda não foram passadas para não atrapalhar a apuração do fato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guriri São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados