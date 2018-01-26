Engenheiro é preso dias após morte da mulher em Jardim Camburi

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher Crédito: Fernando Madeira

Um engenheiro eletricista, que também é professor universitário, foi preso no último dia 17, durante a investigação sobre a morte da mulher dele, uma professora de um colégio particular de Vitória.

A investigação está sendo feita pela Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher (DEHCM) e o inquérito está sob o comando do delegado Janderson Lube.

O delegado não deu detalhes sobre a motivação da prisão ou mesmo sobre que tipo de investigação está sendo realizada em relação ao engenheiro porque alega que o inquérito está em segredo de Justiça.

Questionada sobre a prisão do engenheiro, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que ele está preso desde o último dia 17, por suspeita de assassinato, e que encontra-se no Centro de Triagem de Viana. A prisão temporária foi decretada pela 1ª Vara Criminal de Vitória.

O advogado do engenheiro, Bernardo Coelho Santana, atendeu a ligação da reportagem e disse que qualquer suspeita sobre o cliente é inverídica, mas encerrou a ligação dizendo que não poderia dar detalhes sobre o caso por estar em sigilo.

A professora foi encontrada morta no apartamento onde morava em Jardim Camburi, Vitória, no dia 30 dezembro.

Num primeiro momento, a informação foi de que a mulher havia morrido por suicídio, mas a polícia não está convencida disso e segue investigando o caso. Imagens das câmeras do condomínio estão ajudando a polícia a esclarecer as circunstâncias da morte.

Polícia