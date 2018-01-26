Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Engenheiro é preso dias após morte da mulher em Jardim Camburi

Polícia não deu detalhes sobre qual suspeita recai sobre o marido da vítima, uma professora de um colégio particular de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 09:32

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 09:32

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher Crédito: Fernando Madeira
Um engenheiro eletricista, que também é professor universitário, foi preso no último dia 17, durante a investigação sobre a morte da mulher dele, uma professora de um colégio particular de Vitória.
A investigação está sendo feita pela Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher (DEHCM) e o inquérito está sob o comando do delegado Janderson Lube.
O delegado não deu detalhes sobre a motivação da prisão ou mesmo sobre que tipo de investigação está sendo realizada em relação ao engenheiro porque alega que o inquérito está em segredo de Justiça.
Questionada sobre a prisão do engenheiro, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que ele está preso desde o último dia 17, por suspeita de assassinato, e que encontra-se no Centro de Triagem de Viana. A prisão temporária foi decretada pela 1ª Vara Criminal de Vitória.
O advogado do engenheiro, Bernardo Coelho Santana, atendeu a ligação da reportagem e disse que qualquer suspeita sobre o cliente é inverídica, mas encerrou a ligação dizendo que não poderia dar detalhes sobre o caso por estar em sigilo.
A professora foi encontrada morta no apartamento onde morava em Jardim Camburi, Vitória, no dia 30 dezembro.
Num primeiro momento, a informação foi de que a mulher havia morrido por suicídio, mas a polícia não está convencida disso e segue investigando o caso. Imagens das câmeras do condomínio estão ajudando a polícia a esclarecer as circunstâncias da morte.
Polícia
A reportagem tem os nomes dos envolvidos, mas não está divulgando porque a polícia não informou que tipo de suspeita recai sobre o engenheiro. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e demais informações não serão passadas, no momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES
Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados