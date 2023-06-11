Encapuzados invadem salão de beleza, matam 2 e deixam 1 ferido em Iúna

Dois suspeitos encapuzados entraram atirando em um salão de beleza, mataram dois jovens de 19 e 20 anos e balearam, no pé, um homem, que não teve idade. O crime ocorreu na noite de sábado (10), na localidade de Quilombo, em Iúna, na Região do Caparaó no Espírito Santo. Buscas foram realizadas pela Polícia Militar, mas nenhum suspeito foi localizado na ocasião.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do jovem de 19 anos. A outra vítima, de 20 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital Santa Casa da região, mas morreu após dar entrada na unidade. Os dois corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.
De acordo com a PM, o terceiro homem baleado no momento do crime, também socorrido para a Santa Casa de Iúna, contou aos policiais militares que a dona do salão cortava o cabelo do jovem de 20 anos, enquanto ele esperava o corte do jovem de 19 para ser atendido em seguida. Nesse momento, dois suspeitos entraram no local, usando toucas ninjas, e atiraram contra as vítimas, que ficaram caídas no chão do estabelecimento.
Ainda segundo a PM, a dona do salão de beleza confirmou o relato do homem ferido. Ela disse que no momento dos disparos correu para um canto da parede e colocou as mãos na cabeça, não vendo os autores do crime.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destaca ainda a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.