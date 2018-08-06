Empresário investigado por estelionato é preso em Vitória

Ayres Francisco dos Santos usava o próprio estabelecimento para cometer crimes Crédito: Divulgação

Jardim Camburi, Vitória. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), Ayres Francisco dos Santos, 39 anos, usava o próprio estabelecimento na capital capixaba para cometer crimes de falsificação de documento público, inserção de dados falsos em sistema além de ameaça. Um empresário investigado por estelionato foi preso nesta segunda-feira (6), em. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (), Ayres Francisco dos Santos, 39 anos, usava o próprio estabelecimento na capital capixaba para cometer crimes de falsificação de documento público, inserção de dados falsos em sistema além de ameaça.

A titular da Defa, a delegada Rhaiana Bremenkamp, informou que, primeiro, o golpe era praticado pelo empresário utilizando a oficina mecânica de propriedade dele. "Ele angariava clientes e, a partir do momento que esses carros eram consertados, demorava de seis meses a um ano para estes veículos ficarem prontos. A vítima desistia e acabava vendendo para o acusado", explicou Rhaiana.





A delegada disse que o empresário nunca pagou por esses carros e as vítimas começaram a entrar na Justiça Cível. Cerca de 11 vítimas fizeram denúncias. A partir do momento em que ele começou a ser investigado, o empresário começou a cometer crimes de ameaça, falsificação de documentos e inserção de dados falsos no sistema do Detran-ES.

Embora o empresário tenha sido preso nesta segunda-feira (6), policiais já tinham cumprido um mandado de busca e apreensão na oficina, onde foram encontrados diversos contratos de compra e venda de veículos e até algumas notificações das vítimas em questão.

"Mesmo sabendo que estava sendo investigado, ele cometeu outros crimes. Falsificou documentos públicos e selos de cartório", disse a delegada.

O empresário foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e vai responder por estelionato, falsificação de documentos públicos e inserção de dados falsos no Sistema do Detran-ES.

VEJA VÍDEO

Gravação mostra o momento em que o empresário é colocado na viatura da Polícia Civil para ser encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.



