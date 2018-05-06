Empresária não tinha hábito de andar com os vidros do carro aberto

Simone Venturini Tonani foi atingida por um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram

Andar com o vidro do carro aberto não era costume da empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, que morreu após ser atingida por um vergalhão arremessado por um morador de rua, enquanto dirigia, em Vila Velha. De acordo com a prima da vítima, a arquiteta Vanessa Venturin, 32, que trabalhava com a vítima há cerca de cinco anos, ela só deixava de utilizar o ar-condicionado quando estava com crises alérgicas e sinusite.

E, segundo a familiar da empresária, após conversa com um perito da Polícia Civil, ele disse que esse pode ter sido um ponto chave para que o vergalhão matasse Simone.

"Nessa semana, ela estava com sinusite e alergia. Então, ela evita usar o ar-condicionado quando está em crise, por isso estava andando com o vidro do carro aberto. Ela usava normalmente. Um policial disse que se o vidro estivesse fechado poderia ter desviado a barra. Ou então ter diminuído o impacto, afirmou.

A prima disse que, até agora, não consegue acreditar que a empresária foi atingida daquela forma, fatal, enquanto dirigia.