Em vídeo, traficantes desafiam rivais e impõem terror em Vila Velha

Em uma disputa territorial armada, traficantes têm aterrorizado moradores do Morro da Boa Vista e região vizinha, em Vila Velha . Pelas redes sociais, criminosos exibem armas e, pelo menos, cinco famílias já tiveram que deixar suas casas desde o início do mês de maio.

A área em disputa compreende os bairros Cobi de Cima, Cobi de Baixo, Sagrada Família, Alvorada e Chácara do Conde. O alvo é o Morro da Bomba e o Morro do Meio que formam a parte mais alta do Morro da Boa Vista, em São Torquato

O último registro de tiroteio aconteceu na noite do último dia 22. Imagens que circularam nas redes sociais mostram pessoas portando armas longas e pistolas. Entre eles, está o Helielson Santos da Vitória, o Dois, segundo a polícia. Ele possui passagem por tráfico de drogas, homicídio e porte de arma, segundo informações de policiais civis.

Pra quem mora no meio do fogo cruzado, fica a sensação de insegurança constante. “O morro está tenso. Até no meio da rua onde acontecia um velório, no domingo, deram tiro, de dia. Os moradores não têm paz aqui. É difícil viver assim e passar uma noite com paz, pois pode sobrar pra quem não tem nada a ver. Até tem parente de quem é envolvido, que nada tem a ver com isso, estão sendo mandados embora das residências”, disse uma dona de casa que tem medo de se identificar.

Trecho de vídeo em que traficantes ostentam armas e espalham o terror em Vila Velha Crédito: Reprodução

POLICIAMENTO

O último registro de assassinato na região foi registrado em janeiro e, desde então, a área tem recebido uma atuação diferenciada em relação ao patrulhamento, afirmou o Capitão Renato, comandante da 5ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar. “Temos um ponto base de apoio desde fevereiro, além de operações constantes com a presença do canil e também com apoio do agrupamento aéreo, viaturas da Força Tática e do batalhão, todos os dias da semana”, enfatizou o comandante.

Capitão Renato também descreveu que o patrulhamento da região deve-se aos confronto entre grupos de traficantes. “Não temos dificuldade alguma na região, tanto que temos constantemente feito apreensões de armas e drogas e prisões na área, como um traficantes que chefiam um desses grupos criminosos, conhecido como Caveirinha, foi detido por nós há cerca de uma semana. Os disparos tem ocorrido devido uma situação frequente que é a região de Cobi que entra em desacordo com a região de São Torquato e o Morro da bomba”, pontuou.

Sobre Helielson, a Polícia Militar informa que ele saiu da prisão recentemente. “Este cidadão recebeu alvará de soltura no último dia 25 de abril. Estamos acompanhando desde a saída dele da prisão. A exposição de armamento é para confrontar os rivais", afirmou Capitão Renato.

A PM também pede a participação dos moradores. "A população pode ficar tranquila pois tudo que deve ser feito pela Polícia Militar está sendo realizado. Inclusive, pedimos à população que colabore com informações pelo telefone Dique-denúncia 181 pois a participação é fundamental", observou o Capitão.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na Grande Vitória são investigados, com apoio da área de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), inclusive na área citada.