Dupla leva Bíblia e marmita de motorista em assalto a ônibus em Vitória

Procura-se: homem branco com aproximadamente 1,75 m de altura, bigode e tatuagem na panturrilha. O rapaz, que vestia uma bermuda, e um outro comparsa - de características não divulgadas - são procurados pela polícia depois de assaltarem um ônibus da linha 164 (Mário Cypreste / Jardim Camburi via Marechal Campos) no Centro de Vitória, na manhã desta terça-feira (19). A dupla usou uma faca para ameaçar o motorista e o cobrador, e fugiu com o dinheiro do caixa, uma Bíblia e até a marmita que o motorista levava na mochila para o almoço.
O assalto aconteceu por volta das 5h30, quando o coletivo fazia a primeira viagem do dia. À polícia, o motorista contou que, como de costume, parou para pegar um passageiro no ponto do Hospital São Lucas, e junto com ele subiram outros dois homens. Um dos criminosos, armado com uma faca, anunciou o assalto e exigiu todo o dinheiro do caixa. Como a quantia encontrada com o cobrador era pequena, o criminoso exigiu também a mochila do motorista.
O condutor do ônibus até tentou explicar, mas não conseguiu convencer os bandidos, que desceram do coletivo logo após a curva do Saldanha e levaram junto a mochila com todos os documentos, uma Bíblia e a marmita do motorista.
Os bandidos não chegaram a passar pela roleta e, por isso, nenhum dos cinco passageiros que estavam no ônibus foi assaltado. Após a ação dos bandidos, motorista e cobrador ficaram em estado de choque. O condutor do coletivo, que sofre com problemas de coluna, precisou ser levado para o hospital, pois ficou com as costas travadas por causa do nervosismo. Os assaltantes ainda não foram localizados pela polícia.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta