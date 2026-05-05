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Crime em Jaguaré

Dupla furta R$ 2 mil em café direto do pé e abandona carga após perseguição

Furto ocorreu em lavoura no Norte do ES; suspeitos fugiram a pé após perder o controle do carro, e o produto foi recuperado pela Polícia Militar

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 13:58

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

05 mai 2026 às 13:58

Errata

10/05/2026

A primeira versão desta matéria informava, conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, que foram furtadas e recuperadas 12 sacas de café da propriedade rural. No entanto, a vítima corrigiu a informação, afirmando que se tratava de sacos do produto, que continham quantidade inferior à de sacas. O título e o texto foram corrigidos.

Dois homens furtaram cerca de R$ 2 mil em café direto do pé em uma lavoura no Córrego Vargem Grande, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (2).


Segundo o dono da propriedade, a dupla colheu o fruto, ensacou a produção e colocou tudo em um carro para fugir. Funcionários já haviam percebido movimentações suspeitas no cafezal dias antes.


Ao notar a ação, o proprietário iniciou uma perseguição ao veículo dos suspeitos. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e abandonou o carro na rodovia. Os dois fugiram a pé por uma área de mata.


A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas na região, mas ninguém foi detido.

O carro utilizado no crime foi apreendido e levado ao pátio do Detran por estar com a documentação irregular. As 12 sacos de café foram recuperados e o produto fo devolvido ao dono.


O caso segue sob investigação da Delegacia de Jaguaré. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.


*Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte

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