Dupla furta R$ 2 mil em café direto do pé e abandona carga após perseguição

Dois homens furtaram cerca de R$ 2 mil em café direto do pé em uma lavoura no Córrego Vargem Grande, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (2).





Segundo o dono da propriedade, a dupla colheu o fruto, ensacou a produção e colocou tudo em um carro para fugir. Funcionários já haviam percebido movimentações suspeitas no cafezal dias antes.





Ao notar a ação, o proprietário iniciou uma perseguição ao veículo dos suspeitos. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e abandonou o carro na rodovia. Os dois fugiram a pé por uma área de mata.





A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas na região, mas ninguém foi detido.

O carro utilizado no crime foi apreendido e levado ao pátio do Detran por estar com a documentação irregular. As 12 sacos de café foram recuperados e o produto fo devolvido ao dono.





O caso segue sob investigação da Delegacia de Jaguaré. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.





*Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte