Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homicídio

Dupla é presa suspeita de matar amigo a facadas em Pinheiros

O corpo de Antônio Batista Filho, de 32 anos, foi encontrado no último dia 6 na localidade de Ranha, zona rural do município do Norte do Estado. Os suspeitos saíram para beber com a vítima quando cometeram o crime

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 14:22

Publicado em 

24 jan 2019 às 14:22
Corpo de Antônio Batista Filho, de 32 anos, foi encontrado no último dia 6 em uma estrada na localidade de Ranha, zona rural de Pinheiros Crédito: Polícia Civil
Dois jovens foram presos nesta quarta-feira (23), em Pinheiros, região Norte do Estado, acusados de matar um amigo a facadas. O corpo de Antônio Batista Filho, de 32 anos, foi encontrado no último dia 6 em uma estrada na localidade de Ranha, zona rural do município. Os suspeitos saíram para beber com a vítima quando cometeram o crime.
As prisões de Cleber dos Santos Almeida, de 23 anos, e de Daniel Menezes de Souza, de 21 anos, foram realizadas pela equipe da Delegacia de Polícia de Boa Esperança com o apoio de policiais militares que atuam no município. Eles foram detidos na localidade onde aconteceu o assassinato.
Cleber dos Santos Almeida e Daniel Menezes de Souza foram presos acusados de matar amigo em Pinheiros Crédito: Polícia Civil
O delegado Douglas Trevizani Sperandio disse que o corpo de Antônio foi encontrado com diversas marcas de golpes de faca perto da fazenda onde ele residia. “Iniciamos as investigações e descobrimos que a vítima saiu na companhia de amigos para beber em um local próximo de onde morava, mas não voltou para casa. Com a intensificação das investigações, constatou-se que três amigos da vítima tinham suposto envolvimento no crime”, afirmou.
Dupla é presa suspeita de matar amigo a facadas em Pinheiros
Durante o depoimento de Cleber e Daniel, eles inocentaram a participação de outros dois conduzidos. Os acusados apresentaram versões similares para o crime, de acordo com o delegado. “Eles disseram que a motivação seria que a vítima teria cometido assédio contra suas esposas, fato ocorrido em 2016, mas o caso continua sendo investigado”, explicou Sperandio.
Depois de prestar depoimento, Cleber e Daniel foram autuados pelo homicídio de Antônio. Os acusados foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime homicídio Pinheiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados