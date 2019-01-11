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Golpe

Dupla é presa suspeita de fraude em venda de terreno em Linhares

Acusados anunciaram lote nas redes sociais. Vítima já estava e cartório com um dos homens quando equipe da Polícia Civil fez as prisões em flagrante

Publicado em 

11 jan 2019 às 12:04

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 12:04

Delegado Romel Pio Junior, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) Crédito: Rafael Silva
Dois suspeitos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (09), em Linhares, região Norte do Estado, acusados de tentar vender um terreno no bairro Três Barras sem o conhecimento do proprietário. Cláudio Henrique Sousa Rabelo, de 36 anos, e Utiels Gomes Pereira, de 35 anos, estavam em um cartório do Centro quando foram detidos pela Polícia Civil.
De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, o delegado Romel Pio Júnior, a vítima viu a venda do terreno em uma rede social e entrou em contato com Cláudio. “Nós impedimos que a vítima caísse no golpe e realizasse a compra. Ela conheceu o suspeito através de um anúncio de rede social. Nesse post, o lote estava para venda”, explicou.
Ainda segundo o delegado, Utiels estava do lado de fora do cartório, aguardando o comparsa concluir a venda de um terreno que não pertencia a eles. “Durante a operação nós apreendemos documentos falsos, um cartão bancário, um talão de cheques, um computador e uma máquina de escrever, utilizados para a confecção de documentação falsa”, informou Romel.
Os dois acusados foram conduzidos para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Eles foram autuados por tentativa de estelionato e encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Dois suspeitos presos por fraude em venda de terreno em Linhares

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