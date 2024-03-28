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De carro

Dupla é presa após fazer arrastão na região de Santo Antônio, em Vitória

Pelo menos quatro pessoas foram vítimas dos criminosos, que passaram fazendo ameaças com uma arma, na noite de quarta-feira (27)

Publicado em 28 de Março de 2024 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2024 às 09:56
Dois suspeitos foram presos após promoverem um arrastão na região de Santo Antônio, em Vitória, na noite de quarta-feira (27). Eles estavam de carro ameaçando os pedestres e foram flagrados em ação pelas câmeras de videomonitoramento da Capital. 
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar receberam informação de que três suspeitos em um Renault Logan branco estavam roubando no local. Pela câmera de videomonitoramento, foi possível ver o grupo, um deles armado, abordando as vítimas.
Buscas começaram, e o veículo foi visto em Caratoíra. Na hora da abordagem, apenas o motorista estava dentro do carro. Inicialmente, ele afirmou ser motorista de aplicativo e disse que foi vítima de passageiros. Depois, mudou a versão e alegou que estava passando por dificuldades financeiras e, por isso, aceitou participar dos roubos junto com um amigo de infância. 
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Vista aérea do Santuário Basílica de Santo Antônio - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Bairro Santo Antônio, em Vitória, onde suspeitos passaram fazendo arrastão na última quarta-feira (27) Crédito: Felipe Mota/Fly Now
Com o motorista, foram encontrados três cartões de bancos em nome de duas pessoas. O carro usado por ele era alugado. A PM fez contato com uma das vítimas, que, naquele momento, estava na delegacia com outras três pessoas assaltadas pelo grupo. 
Após prender o motorista, outra equipe foi no endereço do amigo de infância dele, no bairro Boa Vista. Os dois, ambos de 28 anos, foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Lá, os policiais ainda descobriram que o amigo tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico. 
Em nota, a Polícia Civil informou que os dois "foram autuados em flagrante quatro vezes por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por emprego de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao sistema prisional".

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