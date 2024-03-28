Dupla é presa após fazer arrastão na região de Santo Antônio, em Vitória

Dois suspeitos foram presos após promoverem um arrastão na região de Santo Antônio, em Vitória , na noite de quarta-feira (27). Eles estavam de carro ameaçando os pedestres e foram flagrados em ação pelas câmeras de videomonitoramento da Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar receberam informação de que três suspeitos em um Renault Logan branco estavam roubando no local. Pela câmera de videomonitoramento, foi possível ver o grupo, um deles armado, abordando as vítimas.

Buscas começaram, e o veículo foi visto em Caratoíra. Na hora da abordagem, apenas o motorista estava dentro do carro. Inicialmente, ele afirmou ser motorista de aplicativo e disse que foi vítima de passageiros. Depois, mudou a versão e alegou que estava passando por dificuldades financeiras e, por isso, aceitou participar dos roubos junto com um amigo de infância.

Bairro Santo Antônio, em Vitória, onde suspeitos passaram fazendo arrastão na última quarta-feira (27) Crédito: Felipe Mota/Fly Now

Com o motorista, foram encontrados três cartões de bancos em nome de duas pessoas. O carro usado por ele era alugado. A PM fez contato com uma das vítimas, que, naquele momento, estava na delegacia com outras três pessoas assaltadas pelo grupo.

Após prender o motorista, outra equipe foi no endereço do amigo de infância dele, no bairro Boa Vista. Os dois, ambos de 28 anos, foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Lá, os policiais ainda descobriram que o amigo tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico.