Dupla é presa após fazer arrastão na região de Santo Antônio, em Vitória

Dois suspeitos foram presos após promoverem um arrastão na região de Santo Antônio, em Vitória, na noite de quarta-feira (27). Eles estavam de carro ameaçando os pedestres e foram flagrados em ação pelas câmeras de videomonitoramento da Capital.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar receberam informação de que três suspeitos em um Renault Logan branco estavam roubando no local. Pela câmera de videomonitoramento, foi possível ver o grupo, um deles armado, abordando as vítimas.
Buscas começaram, e o veículo foi visto em Caratoíra. Na hora da abordagem, apenas o motorista estava dentro do carro. Inicialmente, ele afirmou ser motorista de aplicativo e disse que foi vítima de passageiros. Depois, mudou a versão e alegou que estava passando por dificuldades financeiras e, por isso, aceitou participar dos roubos junto com um amigo de infância.
Com o motorista, foram encontrados três cartões de bancos em nome de duas pessoas. O carro usado por ele era alugado. A PM fez contato com uma das vítimas, que, naquele momento, estava na delegacia com outras três pessoas assaltadas pelo grupo.
Após prender o motorista, outra equipe foi no endereço do amigo de infância dele, no bairro Boa Vista. Os dois, ambos de 28 anos, foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Lá, os policiais ainda descobriram que o amigo tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico.
Em nota, a Polícia Civil informou que os dois "foram autuados em flagrante quatro vezes por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por emprego de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao sistema prisional".