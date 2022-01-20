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Bairro Santa Luzia

Dupla é presa após fazer arrastão em ponto de ônibus de Cariacica

Os homens roubaram três celulares em um ponto de ônibus do bairro Santa Luzia e foram abordados pela PM logo depois; o aparelho de uma das vítimas tocou durante a abordagem
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jan 2022 às 08:23

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 08:23

Viatura da Polícia Militar
Dupla foi presa pela Polícia Militar depois de assaltar pessoas em um ponto de ônibus de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois homens foram presos depois de fazerem um arrastão em um ponto de ônibus do bairro Santa Luzia, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (19). Eles estavam em uma motocicleta e roubaram três celulares, mas foram abordados pela Polícia Militar enquanto ainda estavam no bairro.
Segundo o registro da Polícia Militar, policiais estavam em patrulhamento no bairro quando viram dois homens em uma motocicleta. Eles suspeitaram da dupla, que teria ficado nervosa quando viu a viatura, e os abordaram.
Com eles, foram encontrados três celulares, que os homens alegaram serem deles. Logo em seguida, porém, um dos celulares tocou e o policial atendeu. Do outro lado da ligação, estava uma das vítimas, que explicou ao militar que ele e mais duas colegas de trabalho tinham sido assaltadas por dois homens que estavam em uma motocicleta e que teriam levado os celulares deles.
Os policiais, então, deram voz de prisão à dupla. Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. As vítimas também foram orientadas a ir para a delegacia, para registrar o boletim de ocorrência e terem os celulares de volta.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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