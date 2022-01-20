Dupla é presa após fazer arrastão em ponto de ônibus de Cariacica

Dupla foi presa pela Polícia Militar depois de assaltar pessoas em um ponto de ônibus de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois homens foram presos depois de fazerem um arrastão em um ponto de ônibus do bairro Santa Luzia, em Cariacica , na tarde desta quarta-feira (19). Eles estavam em uma motocicleta e roubaram três celulares, mas foram abordados pela Polícia Militar enquanto ainda estavam no bairro.

Segundo o registro da Polícia Militar, policiais estavam em patrulhamento no bairro quando viram dois homens em uma motocicleta. Eles suspeitaram da dupla, que teria ficado nervosa quando viu a viatura, e os abordaram.

Com eles, foram encontrados três celulares, que os homens alegaram serem deles. Logo em seguida, porém, um dos celulares tocou e o policial atendeu. Do outro lado da ligação, estava uma das vítimas, que explicou ao militar que ele e mais duas colegas de trabalho tinham sido assaltadas por dois homens que estavam em uma motocicleta e que teriam levado os celulares deles.

Os policiais, então, deram voz de prisão à dupla. Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. As vítimas também foram orientadas a ir para a delegacia, para registrar o boletim de ocorrência e terem os celulares de volta.