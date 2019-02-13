Dupla é presa acusada de aplicar golpe do bilhete premiado em Vitória

Dois integrantes de uma associação criminosa envolvidos no golpe do bilhete premiado foram presos na última terça-feira (12), no, em. O crime foi cometido na, em Vitória e a polícia flagrou toda a ação.

De acordo com a titular da, Rhaiana Bremenkamp, por meio de câmeras de segurança e também pelo cerco eletrônico, a polícia constatou a placa do carro usado no golpe e conseguiu chegar até aos envolvidos identificados como Argemiro Francisco de Souza, 65 anos, e Rodrigo Lemes Souza, de 37 anos.

A titular conta que ao entrar em contato com outras delegacias, foi identificado que os criminosos estavam vindo aono último domingo (10), com outro veículo. Durante dois dias, a polícia monitorou a ação dos envolvidos. "Nós conseguimos visualizar o veículos e visualizar os envolvidos abordando a vítima de ontem (terça)", contou.

A vítima, que é uma idosa, contou à polícia que foi abordada e os criminosos ofereceram uma recompensa, mas ela acabou desconfiando de que seria um golpe. "Ela falou que realmente eles são muito convincente, que ela acreditou muito. Só que no final ela ficou receosa porque eles pediram a conta dela, ficaram muito interessado na conta dela, falaram da recompensa de R$ 100 mil. Ela ficou com medo e acabou desconversando, saindo, eles insistiram, mas mesmo assim ela saiu e eles foram embora", contou a delegada.