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Crime

Dupla é presa acusada de aplicar golpe do bilhete premiado em Vitória

O crime foi cometido na última terça-feira (12) na Praia do Canto, em Vitória. A polícia flagrou toda a ação

Publicado em 

13 fev 2019 às 18:38

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 18:38

Rodrigo Lemes Souza e Argemiro Francisco de Souza foram detidos em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois integrantes de uma associação criminosa envolvidos no golpe do bilhete premiado foram presos na última terça-feira (12), no Bairro Itaparica, em Vila Velha. O crime foi cometido na Praia do Canto, em Vitória e a polícia flagrou toda a ação.
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De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), Rhaiana Bremenkamp, por meio de câmeras de segurança e também pelo cerco eletrônico, a polícia constatou a placa do carro usado no golpe e conseguiu chegar até aos envolvidos identificados como Argemiro Francisco de Souza, 65 anos, e Rodrigo Lemes Souza, de 37 anos.
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A titular conta que ao entrar em contato com outras delegacias, foi identificado que os criminosos estavam vindo ao Espírito Santo no último domingo (10), com outro veículo. Durante dois dias, a polícia monitorou a ação dos envolvidos. "Nós conseguimos visualizar o veículos e visualizar os envolvidos abordando a vítima de ontem (terça)", contou. 
VÍDEO
A vítima, que é uma idosa, contou à polícia que foi abordada e os criminosos ofereceram uma recompensa, mas ela acabou desconfiando de que seria um golpe. "Ela falou  que realmente eles são muito convincente, que ela acreditou muito. Só que no final ela ficou receosa porque eles pediram a conta dela, ficaram muito interessado na conta dela, falaram da recompensa de R$ 100 mil. Ela ficou com medo e acabou desconversando, saindo, eles insistiram, mas mesmo assim ela saiu e eles foram embora", contou a delegada. 
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Bremenkamp explica que principal o alvo dos criminosos são idosos. "Esse golpe é um golpe que todo mundo conhece, e que todo mundo fala que nunca vai cair. A história não é bem assim, principalmente quando a gente fala de pessoas idosas", disse.
Os criminosos foram presos e vão responder pelos crimes de estelionato atentado e associação criminosa. A polícia vai investigar outros envolvidos na ação. 
VÍDEO

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