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Dupla de moto coloca fogo em carro em Vitória

Muita gente da rua acordou com o barulho das explosões do veículo no bairro Forte São João

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 10:50

Publicado em 

27 jun 2019 às 10:50
Um carro foi incendiado durante a madrugada no bairro Forte São João, em Vitória. O incêndio aconteceu entre 1h e 1h30, de acordo com relatos de algumas testemunhas à TV Gazeta. Os vizinhos ficaram assustados com a violência no local. 
Ainda segundo quem viu a situação, dois homens teriam chegado numa moto na Rua General Calmon, em frente ao antigo supermercado do bairro, e colocaram fogo no veículo, um Peugeot 207, antes de fugirem. Muita gente da rua acordou com o barulho das explosões do veículo. Assista ao vídeo abaixo:
O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas não teve como salvar o veículo, já que as chamas estavam muito altas. Um automóvel do lado do carro também ficou danificado, além da fachada de uma casa. A Polícia Militar ficou de plantão no local.
Com informações da TV Gazeta

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