Dupla de moto coloca fogo em carro em Vitória

Ainda segundo quem viu a situação, dois homens teriam chegado numa moto na Rua General Calmon, em frente ao antigo supermercado do bairro, e colocaram fogo no veículo, um Peugeot 207, antes de fugirem. Muita gente da rua acordou com o barulho das explosões do veículo. Assista ao vídeo abaixo:

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas não teve como salvar o veículo, já que as chamas estavam muito altas. Um automóvel do lado do carro também ficou danificado, além da fachada de uma casa. A Polícia Militar ficou de plantão no local.