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Duas pessoas são baleadas durante tentativa de assalto em Cariacica

Um rapaz foi ferido na mão e uma mulher, no calcanhar. Os dois estão internados no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 13:09

Publicado em 

11 jan 2019 às 13:09
Campo de Futebol Society em Cariacica Crédito: Reprodução/Google Streat View
Duas pessoas foram baleadas em uma tentativa de latrocínio no bairro Maracanã, em Cariacica, por volta das 21h desta quinta-feira (10). Um vendedor, de 22 anos, foi atingido na mão, e uma cuidadora de idosos, de 41 anos, foi atingida no calcanhar. Os dois estão internados no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.
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De acordo com informações da polícia, o rapaz estava com mais três amigos. Eles seguiam para um campo de futebol society quando foram abordados por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto e exigiram que eles entregassem os celulares.
Duas pessoas são baleadas durante tentativa de assalto em Cariacica
No entanto, um dos rapazes tentou fugir e os assaltantes começaram a atirar. O vendedor foi baleado na mão e, enquanto tudo acontecia, a cuidadora de idosos, que mora próximo ao campo de futebol, havia acabado de chegar em casa e estava no portão conversando com a irmã quando foi atingida no calcanhar.
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A cuidadora foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, onde continua internada. Com relação ao rapaz atingido, a polícia não soube informar por quem ele foi socorrido, mas foi levado ao mesmo hospital e também permanece internado. Não há informações sobre os assaltantes. 
Com informações de Mayra Bandeira

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