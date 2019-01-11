Duas pessoas foram baleadas em uma tentativa de latrocínio no bairro Maracanã, em Cariacica, por volta das 21h desta quinta-feira (10). Um vendedor, de 22 anos, foi atingido na mão, e uma cuidadora de idosos, de 41 anos, foi atingida no calcanhar. Os dois estão internados no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.
De acordo com informações da polícia, o rapaz estava com mais três amigos. Eles seguiam para um campo de futebol society quando foram abordados por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto e exigiram que eles entregassem os celulares.
Duas pessoas são baleadas durante tentativa de assalto em Cariacica
No entanto, um dos rapazes tentou fugir e os assaltantes começaram a atirar. O vendedor foi baleado na mão e, enquanto tudo acontecia, a cuidadora de idosos, que mora próximo ao campo de futebol, havia acabado de chegar em casa e estava no portão conversando com a irmã quando foi atingida no calcanhar.
A cuidadora foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, onde continua internada. Com relação ao rapaz atingido, a polícia não soube informar por quem ele foi socorrido, mas foi levado ao mesmo hospital e também permanece internado. Não há informações sobre os assaltantes.
Com informações de Mayra Bandeira