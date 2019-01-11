Campo de Futebol Society em Cariacica Crédito: Reprodução/Google Streat View

Duas pessoas foram baleadas em uma tentativa de latrocínio no bairro Maracanã, em Cariacica , por volta das 21h desta quinta-feira (10). Um vendedor, de 22 anos, foi atingido na mão, e uma cuidadora de idosos, de 41 anos, foi atingida no calcanhar. Os dois estão internados no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.

De acordo com informações da polícia, o rapaz estava com mais três amigos. Eles seguiam para um campo de futebol society quando foram abordados por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto e exigiram que eles entregassem os celulares.

Your browser does not support the audio element. Duas pessoas são baleadas durante tentativa de assalto em Cariacica

No entanto, um dos rapazes tentou fugir e os assaltantes começaram a atirar. O vendedor foi baleado na mão e, enquanto tudo acontecia, a cuidadora de idosos, que mora próximo ao campo de futebol, havia acabado de chegar em casa e estava no portão conversando com a irmã quando foi atingida no calcanhar.

A cuidadora foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, onde continua internada. Com relação ao rapaz atingido, a polícia não soube informar por quem ele foi socorrido, mas foi levado ao mesmo hospital e também permanece internado. Não há informações sobre os assaltantes.