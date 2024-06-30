Duas mulheres são agredidas ao saírem de festa em Vitória; uma está internada

Duas mulheres foram agredidas na saída de uma casa de show, em Vitória. Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Duas jovens foram agredidas por um homem logo após saírem de uma casa de shows no bairro Grande Vitória, em Vitória. O caso aconteceu no fim da madrugada deste domingo (30), enquanto as duas esperavam o dia clarear para pegar um ônibus ou chamar um motorista por aplicativo. O suspeito foi detido.

Segundo apuração da TV Gazeta, devido à gravidade dos ferimentos, uma delas precisou ser encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), também na capital. Uma das vítimas tem 22 anos, já a outra não teve a identidade divulgada.

Tudo começou quando as amigas, perto do local da festa, foram abordados por uma mulher. A jovem de 22 anos, que não quis se identificar, contou ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que elas começaram a conversar, mas em seguida, começou uma discussão.

“Ela [mulher que chegou para conversar] começou a aumentar o tom de voz e um homem chegou perto para tentar intimidar a minha amiga. Ele começou a ficar mais agressivo, pegou o cabelo dela e a jogou no chão, bateu a cabeça dela, deu chute na barriga, deu soco na cara e quebrou o nariz dela”, contou a vítima de 22 anos, que não quis se identificar.

Para tentar defender a amiga, a mulher de 22 anos conta que começou a bater no suspeito de agressão. O homem, então, se virou para começar a bater nela, deixando a mulher com machucados no braço e no pescoço.

“Depois ele voltou a bater na minha amiga, aí ela começou a desmaiar. Depois ele e a mulher que começou a briga saíram correndo, dizendo que se chamássemos a polícia seria pior para a gente”, explicou.

Tentou se fazer de vítima

Quando o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) atendia a duas, o homem voltou para tentar atendimento e teria tentado se passar por vítima, segundo a mulher. “Corri para dentro da ambulância com medo. Os atendentes pediram para ele sair para colocar minha amiga na maca”, informou.

No caminho ao centro médico, uma viatura da Guarda Municipal de Vitória passou pelo carro de socorro. A equipe do Samu então pediu ajuda para os agentes deterem o homem indicado pelas vítimas como agressor até a chegada da polícia.

De acordo com a Guarda Municipal, com a informação de que o suspeito teria fugido a pé apresentava um ferimento na cabeça, foram realizadas buscas e o suspeito localizado nas adjacências. O indivíduo, de 30 anos, foi levado para o hospital e posteriormente para a Delegacia Regional de Vitória.