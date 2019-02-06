Nildilane deixa quatro filhos com idades entre um e nove anos Crédito: Reprodução Redes Sociais

Uma dona de casa de 26 anos foi assassinada pelo companheiro, um homem de 52 anos, na madrugada desta quarta-feira (06) na localidade de Flecheiras, zona rural de Atílio Vivácqua , no Sul do Estado. Familiares contaram que o suspeito já havia tentado matá-la em outra ocasião, mas ela não chegou a registrar o fato na polícia. Ele conseguiu fugir com a arma do crime.

O assassinato aconteceu na cama do casal por volta de 1h da madrugada. Nildilane Pereira Luiz nem chegou a ser socorrida. A vítima estava casada há mais de dez anos e o marido já havia tentado o assassinato em outra oportunidade.

Your browser does not support the audio element. Dona de casa é assassinada pelo companheiro em Atílio Vivácqua

“Ele uma vez pegou uma faca e acertou no colchão. Ela foi parar no hospital onde minha mãe estava internada e contou o que havia acontecido. Ela ficou lá e eu fui embora. Tem que ter justiça. Ele tem que ser preso. Isso não é coisa que se faz, se não tem como conviver, separa, tem muitas maneiras da pessoa viver sem precisar fazer isso”, contou uma tia, que preferiu não se identificar.

O corpo da dona de casa foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Nildilane deixa quatro filhos, de idades entre um e nove anos, que estão na casa do avô materno.

A Polícia Civil informou que a vítima não chegou a formalizar nenhuma denúncia em relação à violência doméstica/tentativa de homicídio. E que o suspeito fugiu em uma motocicleta até a casa de um irmão, em Flexeiras, onde abandonou a motocicleta e fugiu, não se sabe como. Segundo a polícia, ele confessou o crime para o irmão.