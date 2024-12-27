Dois suspeitos são presos por morte de taxista de Venda Nova do Imigrante

Dois suspeitos, de 19 e 23 anos, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos suspeitos de participação na morte de Cleonício Pereira de Souza, que trabalhava como taxista em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima desapareceu na noite de segunda-feira (23) e o corpo foi localizado na tarde do dia seguinte, na zona rural de Afonso Cláudio.
Segundo informações da Polícia Militar, a primeira prisão aconteceu na noite de quinta-feira (26), logo que foi expedido o mandado de prisão temporária. O suspeito de 23 anos foi localizado no bairro Vila Betania, em Venda Nova do Imigrante. De acordo com a corporação, ele confessou aos agentes a participação no crime.
O outro suspeito, de 19 anos, foi preso nesta sexta-feira (27), no centro da cidade, na casa dele, por volta das 10h.
Procurada pela reportagem para mais detalhes do caso, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante. A corporação disse que detalhes da investigação só serão divulgados em momento oportuno.
O crime
Cleonício Pereira de Souza trabalhava como taxista na cidade de Venda Nova do Imigrante e estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (23). De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o corpo foi encontrado por um morador da localidade de Rio da Cobra, no dia seguinte.
A testemunha contou que, por volta das 23h de segunda, ouviu um barulho muito parecido com disparo de arma de fogo. Na terça-feira, passou o dia trabalhando e somente por volta das 17h encontrou a vítima, em uma estrada de chão. Uma irmã de Cleonício compareceu ao local e identificou o corpo.
Cleonício desapareceu enquanto estava trabalhando na rodoviária. Segundo testemunhas, ele seguiu para uma corrida em direção a cidade de Castelo e, desde então, a família desconhecia seu paradeiro. O carro em que trabalhava, um Chevrolet Onix, foi encontrado abandonado na localidade de Aracuí, em Castelo, também na terça-feira. A vítima era casada e tinha um filho pequeno.