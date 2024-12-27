Dois suspeitos são presos por morte de taxista de Venda Nova do Imigrante

Cleonício Pereira de Souza, de 33 anos, desapareceu e foi encontrado morto em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/ arquivo da família

Segundo informações da Polícia Militar , a primeira prisão aconteceu na noite de quinta-feira (26), logo que foi expedido o mandado de prisão temporária. O suspeito de 23 anos foi localizado no bairro Vila Betania, em Venda Nova do Imigrante. De acordo com a corporação, ele confessou aos agentes a participação no crime.

O outro suspeito, de 19 anos, foi preso nesta sexta-feira (27), no centro da cidade, na casa dele, por volta das 10h.

Procurada pela reportagem para mais detalhes do caso, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante. A corporação disse que detalhes da investigação só serão divulgados em momento oportuno.

O crime

Cleonício Pereira de Souza trabalhava como taxista na cidade de Venda Nova do Imigrante e estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (23). De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o corpo foi encontrado por um morador da localidade de Rio da Cobra, no dia seguinte.

A testemunha contou que, por volta das 23h de segunda, ouviu um barulho muito parecido com disparo de arma de fogo. Na terça-feira, passou o dia trabalhando e somente por volta das 17h encontrou a vítima, em uma estrada de chão. Uma irmã de Cleonício compareceu ao local e identificou o corpo.