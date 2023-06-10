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Crime

Dois suspeitos de caça ilegal são detidos em Água Doce do Norte

Com a dupla a Polícia Militar Ambiental apreendeu seis espingardas, munições e pássaros silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiro irregular
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

10 jun 2023 às 16:33

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 16:33

Dois suspeitos de caça ilegal são detidos em Água Doce do Norte
Material apreendido pela Polícia durante ação contra a caça ilegal no Noroeste Crédito: 3ª CIA do Batalhão de Polícia Militar Ambiental
Dois homens suspeitos de praticarem caça ilegal foram detidos em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde da última sexta-feira (9). Eles foram flagrados na região dos córregos Santa Cruz e Bom Jesus, zona rural do município.
Após receber denúncia anônima, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Barra de São Francisco se deslocou até a cidade vizinha e deteve os suspeitos em Água Doce do Norte com armas, munições e pássaros em gaiolas.
A Polícia Militar Ambiental resgatou sete pássaros silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiro irregular pelos suspeitos: três coleiros, dois azulões, um sabiá e um trinca-ferro. Um “pio de madeira”, apito utilizado para atrair algumas espécies de aves, também foi apreendido.
Em nota, a PM informou que os pássaros foram soltos no Parque Municipal Sombra da Tarde, após a avaliação de uma médica veterinária da prefeitura.
Junto com os suspeitos também foram encontrados e apreendidos armamentos – seis espingardas – e munições. Entre as armas, três são do modelo conhecido como espingarda chumbeira.
Os dois suspeitos foram conduzidos à 14ª Delegacia da Polícia Civil em Barra de São Francisco e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar sobre a autuação dos suspeitos.
Em nota enviada no domingo (11), a Polícia Civil informou que o suspeito de 66 anos foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado ao sistema prisional. O outro homem, de 73 anos, também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança definida pela autoridade de plantão e foi liberado para responder o processo em liberdade.

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