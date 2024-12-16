Dois são presos em operação que investiga empresários no Sul do ES

Duas pessoas foram presas por posse ilegal de arma de fogo, nesta segunda-feira (16), durante operação para cumprimento de seis mandados de busca a apreensão em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. A ação faz parte de investigação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) referente à prática de eventuais crimes de organização criminosa, crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias e outros.
Realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça de Muniz Freire, a Operação Flank Strap tem como alvos empresários do município. Também participaram da ação quatro policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e 13 policiais dos 3º e 5º Batalhões da PM do Espírito Santo.
O nome "flank strap" se refere à cinta de flanco que é colocada nos animais e utilizada pelos peões para se segurarem durante rodeios. Segundo o MPES, o impacto financeiro e mais dados sobre as licitações ainda não podem ser revelados para não atrapalhar as investigações em andamento.