Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação do MPES

Dois são presos em operação que investiga empresários no Sul do ES

Busca e apreensão em investigação do Ministério Público termina com a prisão de dois homens por posse ilegal de arma, em Muniz Freire

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 18:08

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

16 dez 2024 às 18:08
Duas pessoas foram presas por posse ilegal de arma de fogo, nesta segunda-feira (16), durante operação para cumprimento de seis mandados de busca a apreensão em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. A ação faz parte de investigação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) referente à prática de eventuais crimes de organização criminosa, crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias e outros.
Dois suspeitos foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo
Armas apreendidas durante a Operação Flank Strap, do Ministério Público Crédito: Divulgação/MPES
Realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça de Muniz Freire, a Operação Flank Strap tem como alvos empresários do município. Também participaram da ação quatro policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e 13 policiais dos 3º e 5º Batalhões da PM do Espírito Santo.
O nome "flank strap" se refere à cinta de flanco que é colocada nos animais e utilizada pelos peões para se segurarem durante rodeios. Segundo o MPES, o impacto financeiro e mais dados sobre as licitações ainda não podem ser revelados para não atrapalhar as investigações em andamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gaeco MPES Muniz Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados