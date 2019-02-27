Dois mil comprimidos de ecstasy são apreendidos em Vila Velha

A droga sintética, acrescida a 500 comprimidos apreendidos nesta terça (26), será encaminhada para análise laboratorial já nesta quinta-feira (28). A droga teria vindo de Curitiba e também de Santa Catarina

De acordo com o Delegado, a apreensão realizada faz parte de um mapeamento que vem sendo feito sobre drogas sintéticas no Espírito Santo . "Nos dois primeiros meses deste ano foram 4.300 comprimidos de substâncias entorpecentes recolhidos. Estamos fazendo todo esse monitoramento e conseguindo parceiros. Neste caso, mais uma vez, os Correios do Brasil nos ajudaram com informações e com auxílio para a apreensão do entorpecente", explicou.

A droga recolhida seria provavelmente destinada a Guarapari Vila Velha , em especial no período de carnaval. Além disso, em algumas amostras há o desenho do personagem do super-herói Hulk

Apreensão de drogas pela Polícia Civil Crédito: Isaac Ribeiro

O ESQUEMA

A Polícia Civil explicou que a droga era enviada pelos Correios em pacotes que eram entregues a pessoas da vizinhança. "No caso específico do Lucas, ele seria o responsável por encontrar pessoas acima de qualquer suspeita para o recebimento do entorpecente pelos Correios. Ele recolhia e entregaria para outras pessoas. O mais provável é que estes vizinhos não soubessem o conteúdo dos pacotes e que acreditassem se tratar de roupas ou outros objetos para a loja do suspeito, que se diz vendedor. A droga que encontramos veio dentro de uma luminária para tentar ludibriar os scanners dos Correios", confirmou o delegado.

Lucas foi preso em flagrante delito no exato momento em que os Correios entregaram a correspondência com 1.500 comprimidos para um dos vizinhos dele. Apesar da confissão, o jovem não indicou para quem repassava a droga. De acordo com o delegado Alberto Roque, as investigações continuam. Caso seja comprovado que vizinhos teriam tido ciência do teor das correspondências poderão ser indiciados e condenados a até 15 anos de prisão.

COMPARAÇÃO COM 2019

Em apenas dois meses considerados nas investigações de 2019, 4.300 comprimidos de drogas sintéticas foram apreendidos. Em comparação com o ano anterior inteiro, já é possível falar em um número quatro vezes maior que 2018. De acordo com Alberto, a apreensão se intensificou principalmente pela pela participação de parceiros como os Correios.

"Significa que o auxílio e participação dos Correios, tendo em vista que este tipo de entorpecentes vêm ao estado normalmente por este meio, tem sido primordial. É muito difícil apreender este tipo de droga devido ao tamanho pequeno. Além do auxílio dos parceiros, a intensidade das investigações está aumentando e estamos com esse rastreamento do entorpecente aqui no estado. Qualquer denúncia que qualquer pessoa tenha a respeito do tráfico, a gente pede que informe pelo Disk Denúncia ou pelo nosso canal direto aqui com o Departamento", concluiu.