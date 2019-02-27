Dois mil comprimidos de ecstasy são apreendidos em Vila Velha

Policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, sob a responsabilidade do delegado Alberto Roque, apreenderam 1.500 comprimidos de Ecstasy na última sexta-feira (22) e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito por tráfico de drogas Lucas Dias Miranda, de 28 anos, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha.
A droga sintética, acrescida a 500 comprimidos apreendidos nesta terça (26), será encaminhada para análise laboratorial já nesta quinta-feira (28). A droga teria vindo de Curitiba e também de Santa Catarina.
De acordo com o Delegado, a apreensão realizada faz parte de um mapeamento que vem sendo feito sobre drogas sintéticas no Espírito Santo. "Nos dois primeiros meses deste ano foram 4.300 comprimidos de substâncias entorpecentes recolhidos. Estamos fazendo todo esse monitoramento e conseguindo parceiros. Neste caso, mais uma vez, os Correios do Brasil nos ajudaram com informações e com auxílio para a apreensão do entorpecente", explicou.
A droga recolhida seria provavelmente destinada a Guarapari e Vila Velha, em especial no período de carnaval. Além disso, em algumas amostras há o desenho do personagem do super-herói Hulk.
O ESQUEMA
A Polícia Civil explicou que a droga era enviada pelos Correios em pacotes que eram entregues a pessoas da vizinhança. "No caso específico do Lucas, ele seria o responsável por encontrar pessoas acima de qualquer suspeita para o recebimento do entorpecente pelos Correios. Ele recolhia e entregaria para outras pessoas. O mais provável é que estes vizinhos não soubessem o conteúdo dos pacotes e que acreditassem se tratar de roupas ou outros objetos para a loja do suspeito, que se diz vendedor. A droga que encontramos veio dentro de uma luminária para tentar ludibriar os scanners dos Correios", confirmou o delegado.
Lucas foi preso em flagrante delito no exato momento em que os Correios entregaram a correspondência com 1.500 comprimidos para um dos vizinhos dele. Apesar da confissão, o jovem não indicou para quem repassava a droga. De acordo com o delegado Alberto Roque, as investigações continuam. Caso seja comprovado que vizinhos teriam tido ciência do teor das correspondências poderão ser indiciados e condenados a até 15 anos de prisão.
COMPARAÇÃO COM 2019
Em apenas dois meses considerados nas investigações de 2019, 4.300 comprimidos de drogas sintéticas foram apreendidos. Em comparação com o ano anterior inteiro, já é possível falar em um número quatro vezes maior que 2018. De acordo com Alberto, a apreensão se intensificou principalmente pela pela participação de parceiros como os Correios.
"Significa que o auxílio e participação dos Correios, tendo em vista que este tipo de entorpecentes vêm ao estado normalmente por este meio, tem sido primordial. É muito difícil apreender este tipo de droga devido ao tamanho pequeno. Além do auxílio dos parceiros, a intensidade das investigações está aumentando e estamos com esse rastreamento do entorpecente aqui no estado. Qualquer denúncia que qualquer pessoa tenha a respeito do tráfico, a gente pede que informe pelo Disk Denúncia ou pelo nosso canal direto aqui com o Departamento", concluiu.