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BAILE CLANDESTINO

Dois jovens são detidos fazendo segurança em "Mandela", em Vila Velha

Jefferson Gonçalves Amaral, 18, levou um tiro na nádega direita. O outro envolvido é um adolescente, que foi baleado na perna

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 12:23

Publicado em 

05 jan 2019 às 12:23
05/01/2019 - Local onde jovens faziam a segurança para um Baile do Mandela que acontecia no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Kaique Dias
Dois jovens foram detidos, na madrugada deste sábado (5), fazendo a segurança de um Baile do Mandela, que acontecia em Cobi de Baixo, Vila Velha. Eles chegaram a trocar tiros com a polícia e, na fuga, foram capturados.
Segundo a Polícia Militar, uma viatura fazia patrulhamento na região, quando se deparou com duas motos - uma azul e uma vermelha - e quatro homens armados, no meio da rua, fazendo a contenção de um baile clandestino que acontecia nas proximidades. Ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos na moto vermelha atiraram e seguiram para dentro do bairro, em direção ao baile. Os policiais revidaram, efetuando seis tiros.
Na outra moto, uma Shineray azul, estavam os dois jovens detidos: um adolescente, de 17 anos, e um homem, de 18 anos. O menor de idade portava uma arma falsa, que foi constatada durante a apreensão, disse a PM.
A dupla fugiu em direção à Av. Carlos Lindenberg e, num determinado ponto, chegaram a subir no canteiro central e caíram. Quando os policiais os abordaram, perceberam que eles haviam sido atingidos pelos tiros.
Os PMs acionaram o Samu que constatou que o adolescente foi atingido na perna, enquanto o homem foi atingido no glúteo direito. Eles foram encaminhados para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, no mesmo município.
Segundo a polícia, ao verificar o celular que estava com o adolescente, foram encontradas diversas fotos do mesmo com armas e com plantas semelhantes a maconha. Em algumas imagens, adolescente aponta a arma para uma viatura da PM, contam os policiais no boletim de ocorrência.
No final da tarde deste sábado (5) os detidos foram liberados por falta de provas.

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