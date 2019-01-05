Dois jovens são detidos fazendo segurança em "Mandela", em Vila Velha

05/01/2019 - Local onde jovens faziam a segurança para um Baile do Mandela que acontecia no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Kaique Dias

Dois jovens foram detidos, na madrugada deste sábado (5), fazendo a segurança de um Baile do Mandela, que acontecia em Cobi de Baixo, Vila Velha. Eles chegaram a trocar tiros com a polícia e, na fuga, foram capturados.

Segundo a Polícia Militar, uma viatura fazia patrulhamento na região, quando se deparou com duas motos - uma azul e uma vermelha - e quatro homens armados, no meio da rua, fazendo a contenção de um baile clandestino que acontecia nas proximidades. Ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos na moto vermelha atiraram e seguiram para dentro do bairro, em direção ao baile. Os policiais revidaram, efetuando seis tiros.

Na outra moto, uma Shineray azul, estavam os dois jovens detidos: um adolescente, de 17 anos, e um homem, de 18 anos. O menor de idade portava uma arma falsa, que foi constatada durante a apreensão, disse a PM.

A dupla fugiu em direção à Av. Carlos Lindenberg e, num determinado ponto, chegaram a subir no canteiro central e caíram. Quando os policiais os abordaram, perceberam que eles haviam sido atingidos pelos tiros.

Os PMs acionaram o Samu que constatou que o adolescente foi atingido na perna, enquanto o homem foi atingido no glúteo direito. Eles foram encaminhados para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, no mesmo município.

Segundo a polícia, ao verificar o celular que estava com o adolescente, foram encontradas diversas fotos do mesmo com armas e com plantas semelhantes a maconha. Em algumas imagens, adolescente aponta a arma para uma viatura da PM, contam os policiais no boletim de ocorrência.