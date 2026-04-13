Dois homens são detidos com mais de 4 kg de drogas em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu pouco mais de 4 quilos de drogas e 2,3 litros de loló durante uma ação no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (13). Dois suspeitos, de 19 e 22 anos, foram detidos após serem flagrados comercializando os entorpecentes na região.
Durante a abordagem, um dos indivíduos resistiu à prisão e tentou tomar a arma de um policial, mas foi contido. Um militar ficou lesionado durante a ocorrência. Com apoio da equipe cães policiais, a PM localizou mais drogas nas proximidades.
Ao todo, foram apreendidos 895 gramas de cocaína, 3,2 kg de maconha e 25 gramas de crack, além de outras substâncias e R$ 194 em dinheiro. Os detidos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido.