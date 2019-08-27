Dois homens são assassinados a tiros em Guarapari

Dois homens foram assassinados a tiros em frente a um bar localizado em Setiba, em, na noite desta segunda-feira (26).

Os dois homens, Marco Antonio de Souza Borges, o Carioca, de 47 anos, e Luis Carlos Ferreira Gomes, 43 anos, estavam no bar quando bandidos passaram de carro e atiram na direção deles.