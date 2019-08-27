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Setiba

Dois homens são assassinados a tiros em Guarapari

Os nomes das vítimas ainda não foram revelados pela polícia
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 ago 2019 às 10:11

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 10:11

O crime será investigado pela DHPP de Guarapari Crédito: Fernando Madeira
Dois homens foram assassinados a tiros em frente a um bar localizado em Setiba, em Guarapari, na noite desta segunda-feira (26).
De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas estavam sentadas em cadeiras na calçada do estabelecimento quando foram abordadas pelos criminosos por volta das 20h50.
Os dois homens, Marco Antonio de Souza Borges, o Carioca, de 47 anos, e Luis Carlos Ferreira Gomes, 43 anos, estavam no bar quando bandidos passaram de carro e atiram na direção deles.
Os suspeitos fugiram e as vítimas morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O crime será investigado pela DHPP de Guarapari.
Dois homens são assassinados a tiros em Guarapari

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