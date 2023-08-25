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R$ 74 mil de fiança para cada

Dois empresários são presos por furto de cabos de telefonia em Vila Velha

Eles são donos de um ferro-velho que funciona em Jardim Marilândia; flagrante aconteceu na última terça-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2023 às 21:06

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 21:06

Dois empresários foram presos em flagrante na última terça-feira (22) após 370 quilos de cabos furtados serem encontrados no ferro-velho deles, em Jardim Marilândia, Vila Velha. De acordo com a polícia, o material seria vendido ilegalmente. Além disso, havia várias irregularidades na empresa.
"Os cabos de conexão telefônica são únicos. A venda deles para particulares é proibida. Isso então nos permite concluir, automaticamente, que qualquer um que esteja em poder deles é um receptador ou furtador", disse o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o ferro velho, segundo a polícia, estava cheio de irregularidades. Não tinha alvará e estava no nome de laranjas. A empresa funcionava sempre com o portão fechado, justamente para atrapalhar a fiscalização e investigação.
Para conseguir flagrar o crime, os policiais tiveram que ficar escondidos em carros descaracterizados na rua do ferro-velho.
"Durante a campana, foi constatada a entrada de um caminhão repleto de cobre no estabelecimento e logo em seguida eles já pretendiam fechar as portas. Assim que as portas se abriram, nossa equipe de investigação pôde visualizar a presença ali dentro de cabos de conexão de telefonia"
Delegado Guilherme Eugênio Rodrigues - Titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha
Polícia Civil não divulgou os nomes dos suspeitos, mas a reportagem da TV Gazeta teve acesso ao processo contra eles na Justiça: os presos são Jackson Lacerda Lima e Geraldo Margon Neto.
Os dois empresários foram soltos após cada um pagar uma fiança de R$ 74 mil, estipulada na audiência de custódia. A Justiça proibiu temporariamente o funcionamento do ferro-velho.
Esse foi mais um caso de roubo de fios de telefone no Estado, um crime recorrente que desafia a polícia. Segundo um levantamento feito pelos investigadores, só a empresa Oi, que tem a maior rede de cabos de telefone nas cidades capixabas, já teve em 2023 mais de 130 mil metros de fios roubados.
Dois empresários são presos por furto de cabos de telefonia em Vila Velha
Material foi apreendido em ferro-velho de Jardim Marilândia, Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
"Gostaria muito de destacar que o furto de cobre não vitima só multinacionais, ele vitima toda a sociedade: temos percebido, dia após dia, grandes interrupções de conexão de internet e telefone. Há inclusive serviços públicos de emergência que dependem desse serviço para funcionar com total desenvoltura", finalizou Guilherme Eugênio.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta
Dois empresários são presos por furto de cabos de telefonia em Vila Velha

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