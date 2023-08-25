Dois empresários são presos por furto de cabos de telefonia em Vila Velha

Dois empresários foram presos em flagrante na última terça-feira (22) após 370 quilos de cabos furtados serem encontrados no ferro-velho deles, em Jardim Marilândia, Vila Velha . De acordo com a polícia, o material seria vendido ilegalmente. Além disso, havia várias irregularidades na empresa.

"Os cabos de conexão telefônica são únicos. A venda deles para particulares é proibida. Isso então nos permite concluir, automaticamente, que qualquer um que esteja em poder deles é um receptador ou furtador", disse o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha.

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o ferro velho, segundo a polícia, estava cheio de irregularidades. Não tinha alvará e estava no nome de laranjas. A empresa funcionava sempre com o portão fechado, justamente para atrapalhar a fiscalização e investigação.

Para conseguir flagrar o crime, os policiais tiveram que ficar escondidos em carros descaracterizados na rua do ferro-velho.

"Durante a campana, foi constatada a entrada de um caminhão repleto de cobre no estabelecimento e logo em seguida eles já pretendiam fechar as portas. Assim que as portas se abriram, nossa equipe de investigação pôde visualizar a presença ali dentro de cabos de conexão de telefonia" Delegado Guilherme Eugênio Rodrigues - Titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha

TV Gazeta teve acesso ao processo contra eles na Justiça: os presos são Jackson Lacerda Lima e Geraldo Margon Neto. Polícia Civil não divulgou os nomes dos suspeitos, mas a reportagem dateve acesso ao processo contra eles na Justiça: os presos são Jackson Lacerda Lima e Geraldo Margon Neto.

Os dois empresários foram soltos após cada um pagar uma fiança de R$ 74 mil, estipulada na audiência de custódia. A Justiça proibiu temporariamente o funcionamento do ferro-velho.

Esse foi mais um caso de roubo de fios de telefone no Estado, um crime recorrente que desafia a polícia. Segundo um levantamento feito pelos investigadores, só a empresa Oi, que tem a maior rede de cabos de telefone nas cidades capixabas, já teve em 2023 mais de 130 mil metros de fios roubados.

Material foi apreendido em ferro-velho de Jardim Marilândia, Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Gostaria muito de destacar que o furto de cobre não vitima só multinacionais, ele vitima toda a sociedade: temos percebido, dia após dia, grandes interrupções de conexão de internet e telefone. Há inclusive serviços públicos de emergência que dependem desse serviço para funcionar com total desenvoltura", finalizou Guilherme Eugênio.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta