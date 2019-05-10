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Violência

Dois assassinatos são registrados no intervalo de um hora em Linhares

Os corpos das vítimas, de 18 e 32 anos, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares

Publicado em 

10 mai 2019 às 13:08

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 13:08

Uma noite violenta foi registrada em Linhares, na região Norte do Estado, nesta quinta-feira (9). Duas pessoas foram mortas a tiros num intervalo de pouco mais de uma hora. Os crimes aconteceram no balneário de Pontal do Ipiranga e também no bairro Interlagos.
O primeiro homicídio foi por volta das 20h, na 4ª Avenida do balneário de Pontal do Ipiranga. Moradores contaram à polícia que encontraram uma pessoa caída na varanda de uma residência. Como já estava sem vida, a perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que a vítima foi atingida por pelo menos 7 disparos de arma de fogo na região lombar. No local, ninguém soube informar nenhuma característica do autor do assassinato. A vítima foi identificada como João Vitor dos Reis, de 18 anos.
Pouco depois, por volta das 21h, outro homicídio foi registrado em Linhares, dessa vez no bairro Interlagos. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo. Renan dos Santos Rufino, de 32 anos, chegou a ser socorrido e levado para um hospital particular da cidade, mas ao chegar ao local já estava sem vida.
Os corpos de João Vitor e Renan foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde aguardam reconhecimento da família para os procedimentos de liberação.
Em nota, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito dos crimes foi detido. Os casos seguem sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A PC reforçou ainda que conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
Violência - Linhares registra dois homicídios no intervalo de uma hora
 
 

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