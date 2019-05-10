Dois assassinatos são registrados no intervalo de um hora em Linhares

O primeiro homicídio foi por volta das 20h, na 4ª Avenida do balneário de Pontal do Ipiranga. Moradores contaram à polícia que encontraram uma pessoa caída na varanda de uma residência. Como já estava sem vida, a perícia dafoi acionada e constatou que a vítima foi atingida por pelo menos 7 disparos de arma de fogo na região lombar. No local, ninguém soube informar nenhuma característica do autor do assassinato. A vítima foi identificada como João Vitor dos Reis, de 18 anos.