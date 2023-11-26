Detento sai da cadeia para trabalhar e é morto em lanchonete de Cariacica

Testemunhas relataram que o homem já estava na lanchonete quando os assassinos chegaram, o chamaram pelo nome, atiraram contra ele e fugiram.

A TV Gazeta foi até o local, mas a lanchonete estava fechada na manhã deste domingo (26). Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido preso. O corpo de Thiago foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e depois liberado para familiares.