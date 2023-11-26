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Assassinato

Detento sai da cadeia para trabalhar e é morto em lanchonete de Cariacica

Thiago Rangel Amaral, de 23 anos, cumpria pena na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES); crime aconteceu no sábado (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2023 às 14:06

Publicado em 26 de Novembro de 2023 às 14:06

Lanchonete onde Thiago Rangel Amaral (destaque) foi morto a tiros em Cariacica
Lanchonete onde Thiago Rangel Amaral (destaque) foi morto a tiros em Cariacica Crédito: TV Gazeta e Acervo pessoal
Um homem de 23 anos, que era detento do sistema semiaberto do Espírito Santo, foi morto a tiros no final da tarde de sábado (25) dentro de uma lanchonete em Cariacica, na Grande Vitória
O crime ocorreu por volta de 17h no bairro Cruzeiro do Sul, próximo ao Terminal de Campo Grande, e a vítima foi identificada como Thiago Rangel Amaral.
Testemunhas relataram que o homem já estava na lanchonete quando os assassinos chegaram, o chamaram pelo nome, atiraram contra ele e fugiram.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Thiago tinha passagens pelo sistema prisional desde novembro de 2018 pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Atualmente, ele cumpria pena na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), de onde saiu no sábado (25), dia em que foi assassinado, para trabalhar, mas fez um "desvio de rota".
A TV Gazeta foi até o local, mas a lanchonete estava fechada na manhã deste domingo (26). Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido preso. O corpo de Thiago foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e depois liberado para familiares.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que detalhes da investigação não serão divulgados no momento.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, e do g1 ES

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