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Caiu de escada

Detento morre eletrocutado em presídio de Vila Velha

Segundo a polícia, Lydio Alves Pereira Neto, de 28 anos, foi vítima de uma descarga elétrica e caiu da escada onde estava, de cerca de quatro metros
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

19 jul 2019 às 00:37

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 00:37

Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV II) Crédito: Reprodução | Google
Um detento morreu enquanto mexia em uma lâmpada na Penitenciária Estadual de Vila Velha 2 na manhã desta quinta-feira (18). Segundo a polícia, Lydio Alves Pereira Neto, de 28 anos, foi vítima de uma descarga elétrica e caiu da escada onde estava, de cerca de quatro metros. 
A morte aconteceu por volta das 10h30. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Lydio trocava uma lâmpada próxima a área de revista quando levou um choque. Ao cair da escada, ele bateu a cabeça. 
Detento morre eletrocutado em presídio de Vila Velha
> Pais de jovem linchado em unidade de internação no ES serão indenizados
Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou queo interno trabalhava na unidade prisional. "A equipe imediatamente isolou o local, acionou o Ciodes e a Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do fato", disse a nota.
A Sejus informou, ainda, que Lydio estava preso desde agosto de 2014 após ser condenado por latrocínio, além de posse e porte de arma de uso permitido.

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