Detento foge durante audiência no Fórum de Montanha

Um detento, identificado como Lucas de Jesus Almeida Santos, que passava por uma audiência de custódia, fugiu de um fórum localizado em Montanha, na tarde desta segunda-feira (15). Uma pessoa que estava em frente ao local flagrou toda a ação.
No vídeo é possível ver quando Lucas corre em direção ao portão e cai no chão, mas ele é detido logo em seguida. Após um descuido, ele consegue fugir novamente. De acordo com a Polícia Militar, o detento continua foragido.
Equipes fazem buscas pelo fugitivo na noite desta segunda-feira (15), mas até a publicação desta matéria ele não havia sido encontrado.
VÍDEO
Nas imagens é possível ouvir um disparo de arma de fogo feitos pelos agentes que tentavam deter o fugitivo. Apesar da necessidade do uso de arma, a Sejus afirmou que ninguém ficou ferido. Já a PM não soube informar se Lucas foi atingido.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) ressaltou que o detento estava sob escolta para participar da audiência. "A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região para captura do foragido. A ação é realizada em conjunto com a Sejus. O caso também será acompanhado pela Corregedoria", finalizou.