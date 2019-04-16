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Foragido

Detento foge durante audiência no Fórum de Montanha

Lucas de Jesus Almeida Santos continua foragido; vídeo mostra a fuga

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 22:46

Publicado em 

15 abr 2019 às 22:46
Vídeo flagra Lucas fugindo de fórum Crédito: Reprodução
Um detento, identificado como Lucas de Jesus Almeida Santos, que passava por uma audiência de custódia, fugiu de um fórum localizado em Montanha, na tarde desta segunda-feira (15). Uma pessoa que estava em frente ao local flagrou toda a ação. 
> Detento é flagrado vendendo droga em presídio de Vila Velha
No vídeo é possível ver quando Lucas corre em direção ao portão e cai no chão, mas ele é detido logo em seguida. Após um descuido, ele consegue fugir novamente. De acordo com a Polícia Militar, o detento continua foragido.
> Detenta foge de hospital no ES e deixa filho recém-nascido para trás
Equipes fazem buscas pelo fugitivo na noite desta segunda-feira (15), mas até a publicação desta matéria ele não havia sido encontrado. 
VÍDEO
Nas imagens é possível ouvir um disparo de arma de fogo feitos pelos agentes que tentavam deter o fugitivo. Apesar da necessidade do uso de arma, a Sejus afirmou que ninguém ficou ferido. Já a PM não soube informar se Lucas foi atingido. 
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) ressaltou que o detento estava sob escolta para participar da audiência. "A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região para captura do foragido. A ação é realizada em conjunto com a Sejus. O caso também será acompanhado pela Corregedoria", finalizou.

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