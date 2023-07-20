Detento aproveita momento do trabalho para fugir em Vila Velha

Um detento fugiu da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, em Vila Velha, na última quarta-feira (19). De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele estava trabalhava na unidade e fugiu no momento do retorno dos presos do local para as celas.
A pasta não confirmou o nome do detento. Ainda segundo a Sejus, equipes que atuam na Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) realizam levantamentos para localizar o foragido.
Há uma semana, sete internos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, em Viana, também escaparam. Eles aproveitaram o momento em que desempenhavam a atividade externa de capina na área do Complexo de Viana para escapar, momento em que as equipes começaram as buscas pela região.