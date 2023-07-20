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Complexo de Xuri

Detento aproveita momento do trabalho para fugir em Vila Velha

Equipes da Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) fazem buscas para localizar o foragido, desde a última quarta-feira (19)

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 17:40

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 jul 2023 às 17:40
Um detento fugiu da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, em Vila Velha, na última quarta-feira (19). De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele estava trabalhava na unidade e fugiu no momento do retorno dos presos do local para as celas.
A pasta não confirmou o nome do detento. Ainda segundo a Sejus, equipes que atuam na Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) realizam levantamentos para localizar o foragido.
Há uma semana, sete internos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, em Viana, também escaparam. Eles aproveitaram o momento em que desempenhavam a atividade externa de capina na área do Complexo de Viana para escapar, momento em que as equipes começaram as buscas pela região.
Equipes de policiais penais fazem buscas por detentos que fugiram em Viana
Equipes da Polícia Penal fizeram buscas pelos detentos fugitivos no último dia 13 Crédito: Divulgação | Polícia Penal

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