Detenta é assassinada dentro de presídio no Complexo de Viana

Uma detenta foi assassinada na manhã desta terça-feira (20), dentro da Penitenciária de Segurança Média 2, no Complexo de Viana. A vitima se autodeclarava travesti e a unidade prisional onde aconteceu o crime é exclusiva e de referência à população LGBTQIA+.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), assim como a vítima, a suspeita do homicídio também se autodeclarou travesti – elas não tiveram seus nomes informados. A Polícia Civil foi acionada e a interno foi identificada como autora do crime e conduzida à Delegacia Regional de Cariacica.
Não há informações sobre como a vítima foi assassinada. Segundo a Sejus, a detenta respondia pelos crimes de tráfico de drogas e estupro. Já a suspeita responde por homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes Carcerários. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Atualização
20/06/2023 - 5:26
A primeira versão desta matéria se referia à vítima e à suspeita do homicídio no gênero masculino com base em informações de nota inicial da Sejus. Posteriormente, a secretaria esclareceu que ambas se autodeclararam travestis ao darem entrada no presídio. O texto foi corrigido.