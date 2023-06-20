Detenta é assassinada dentro de presídio no Complexo de Viana

Uma detenta foi assassinada na manhã desta terça-feira (20), dentro da Penitenciária de Segurança Média 2, no Complexo de Viana. A vitima se autodeclarava travesti e a unidade prisional onde aconteceu o crime é exclusiva e de referência à população LGBTQIA+.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , assim como a vítima, a suspeita do homicídio também se autodeclarou travesti – elas não tiveram seus nomes informados. A Polícia Civil foi acionada e a interno foi identificada como autora do crime e conduzida à Delegacia Regional de Cariacica.

Não há informações sobre como a vítima foi assassinada. Segundo a Sejus, a detenta respondia pelos crimes de tráfico de drogas e estupro. Já a suspeita responde por homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes Carcerários. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.