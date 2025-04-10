veja vídeo) no estabelecimento na manhã de quarta-feira (9). Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela Um homem quebrou a porta de vidro de uma padaria localizada na Praia de Itaparica, em Vila Velha , e gerou uma correria () no estabelecimento na manhã de quarta-feira (9). Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar , o suspeito afirmou que, momentos antes do ocorrido, teria usado drogas e ingerido bebidas alcoólicas.

Uma funcionária da padaria contou que antes dele invadir o local, ela observou que o suspeito estava tendo atitudes suspeitas próximo ao comércio. Alguns minutos depois, a mulher viu quando o homem estava correndo em direção à loja. Assustada, ela fechou a porta.

No entanto, nem isso parou o homem, que continuou correndo e se jogou contra o vidro, quebrando a porta e entrando na padaria.

Por conta de toda a confusão, funcionários e um cliente correram assustados. Em seguida, o suspeito fugiu.

As características do homem foram repassadas a policiais militares que faziam patrulhamento na região. Ele foi encontrado na mesma rua da padaria.

Your browser does not support the audio element. Descontrolado, homem quebra porta de padaria e provoca correria em Vila Velha; vídeo

Conforme descrito no boletim de ocorrência pelos militares, ele confirmou que invadiu o estabelecimento, mas não soube explicar por quais motivos. Além de admitir o uso de drogas e bebida alcoólica, segundo os PM’s, ele apresentava falas desconexas e não conseguia formular pensamentos.