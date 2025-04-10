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Praia de Itaparica

Descontrolado, homem quebra porta de padaria e provoca correria em Vila Velha; vídeo

Homem admitiu que usou drogas e ingeriu bebidas alcoólicas antes de se jogar contra uma porta de vidro do estabelecimento. Ele assinou um Termo Circunstanciado na delegacia e foi liberado
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 abr 2025 às 09:12

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 09:12

Um homem quebrou a porta de vidro de uma padaria localizada na Praia de Itaparica, em Vila Velha, e gerou uma correria (veja vídeo) no estabelecimento na manhã de quarta-feira (9). Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, o suspeito afirmou que, momentos antes do ocorrido, teria usado drogas e ingerido bebidas alcoólicas.
Uma funcionária da padaria contou que antes dele invadir o local, ela observou que o suspeito estava tendo atitudes suspeitas próximo ao comércio. Alguns minutos depois, a mulher viu quando o homem estava correndo em direção à loja. Assustada, ela fechou a porta.
No entanto, nem isso parou o homem, que continuou correndo e se jogou contra o vidro, quebrando a porta e entrando na padaria.
Por conta de toda a confusão, funcionários e um cliente correram assustados. Em seguida, o suspeito fugiu.
As características do homem foram repassadas a policiais militares que faziam patrulhamento na região. Ele foi encontrado na mesma rua da padaria.
Descontrolado, homem quebra porta de padaria e provoca correria em Vila Velha; vídeo
Conforme descrito no boletim de ocorrência pelos militares, ele confirmou que invadiu o estabelecimento, mas não soube explicar por quais motivos. Além de admitir o uso de drogas e bebida alcoólica,  segundo os PM’s, ele apresentava falas desconexas e não conseguia formular pensamentos.
Por conta de um ferimento causado ao quebrar a porta de vidro, o homem foi levado a um hospital, onde foi constatado que ele teve um surto pelo uso de drogas. Após ter alta médica, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Na unidade, ele assinou um Termo Circunstanciado por dano ao patrimônio e foi liberado. 

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