Desaparecido é encontrado em valão com pedra amarrada na perna no ES

Caso será investigado pela Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Um homem de 31 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (07), foi encontrado morto, nesta quarta-feira (10), entre um valão e o Rio Cricaré, zona rural de São Mateus . O corpo tinha ferimentos na cabeça e uma pedra amarrada nos pés.

A Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada por um homem que tinha saído para pescar. Quando ele passou com o barco próximo do valão que deságua no rio, viu o corpo submerso na água.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionadas para retirar a vítima da água e realizar a perícia. Segundo o perito explicou aos militares, havia no corpo uma pedra amarrada nos pés e cerca de oito lesões na cabeça, feitas com um objeto perfurocortante.

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Ainda de acordo com a PM, o homem estava desaparecido desde a noite de domingo, quando foi visto com alguns indivíduos. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência por conta do seu desaparecimento.