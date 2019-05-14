Barro Vermelho

Denúncia de tentativa de sequestro de bebê mobiliza a Guarda de Vitória

Viaturas foram desviadas para o Parque Pianista Manolo Cabral, no Barro Vermelho, mas ninguém com as características denunciadas foi encontrado; nem mesmo a mulher que fez a denúncia foi encontrada no endereço informado por ela
Lais Magesky

14 mai 2019 às 18:51

Parque Manolo Cabral Crédito: Reprodução | Tripadvisor
A Guarda Municipal de Vitória foi acionada na manhã desta terça-feira (14) para atender um chamado de tentativa de sequestro no Parque Pianista Manolo Cabral, no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Uma mulher, que se identificou como babá da criança que teria sofrido a tentativa, foi quem fez o acionamento.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), a reclamante relatou que duas mulheres tentaram sequestrar o bebê que ela cuidava. Por conta disto, duas viaturas, então, foram deslocadas até o parquinho e os agentes fizeram patrulhamento no local e em toda a região, mas não encontrou as duas mulheres com as características relatadas pela babá.
Os agentes detalharam, também, que foram até o endereço informado pela reclamante durante o chamado, mas ninguém foi encontrado lá.
Mensagens no WhatsApp que afirmam que houve a tentativa de sequestro viralizaram. No entanto, a polícia e a guarda não confirmam que o fato ocorreu, apenas que foram acionados. Ninguém com as características relatadas foram encontradas na região, nem mesmo a pessoa que fez a denúncia ao 190. 

