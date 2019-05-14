Denúncia de tentativa de sequestro de bebê mobiliza a Guarda de Vitória

A Guarda Municipal de Vitória foi acionada na manhã desta terça-feira (14) para atender um chamado de tentativa de sequestro no Parque Pianista Manolo Cabral, no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Uma mulher, que se identificou como babá da criança que teria sofrido a tentativa, foi quem fez o acionamento.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), a reclamante relatou que duas mulheres tentaram sequestrar o bebê que ela cuidava. Por conta disto, duas viaturas, então, foram deslocadas até o parquinho e os agentes fizeram patrulhamento no local e em toda a região, mas não encontrou as duas mulheres com as características relatadas pela babá.
Os agentes detalharam, também, que foram até o endereço informado pela reclamante durante o chamado, mas ninguém foi encontrado lá.
Mensagens no WhatsApp que afirmam que houve a tentativa de sequestro viralizaram. No entanto, a polícia e a guarda não confirmam que o fato ocorreu, apenas que foram acionados. Ninguém com as características relatadas foram encontradas na região, nem mesmo a pessoa que fez a denúncia ao 190.